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吃青菜挨批自私 柯文哲嗆青鳥怎不罵馬鈴薯逐顆檢查「講幹話」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨晚與新北市長參選人黃國昌（右）及板橋議員參選人林子宇（左二）一同於板橋湳雅夜市享用美食，柯文哲拿走整碗青菜，似乎忘記新北市議員參選人吳亞倫（左一）是素食者，挨批吃相難看。本報資料照
民眾黨前主席柯文哲昨晚與新北市長參選人黃國昌（右）及板橋議員參選人林子宇（左二）一同於板橋湳雅夜市享用美食，柯文哲拿走整碗青菜，似乎忘記新北市議員參選人吳亞倫（左一）是素食者，挨批吃相難看。本報資料照

民進黨前主席柯文哲與新北市長參選人黃國昌昨晚帶著參選「小雞」夜市掃街吃美食，過程中出現柯把桌上一盤燙青菜端走，吃掉一大半，剩下再給吃素的議員參選人吳亞倫，網友批他自私、吃相難看。柯文哲今回應，菜大家分著吃很正常，但以青鳥眼光就可以作文章；柯反嗆，進口馬鈴薯發芽，行政院長卓榮泰竟說一個個檢查根本「講幹話」，青鳥是不是要把卓榮泰幹翻了嗎？

2026九合一選舉

柯文哲昨晚與黃國昌及多位地方參選人前往新北板橋湳雅夜市掃街拜票，期間有一段用餐互動的影片在網路引發熱議。

民進黨立委王義川在Threads批評柯文哲，民眾黨新北市議員參選人吳亞倫吃素，原先大家幫忙她叫了一盤青菜，本來要吃了，但柯文哲直接拿走倒在自己盤子一半，再交給黃國昌，最後由黃國昌吃光剩下的青菜，那個候選人的青菜就沒了。

影片曝光湧入批評聲浪，網友批柯文哲真的「骨子裡的自私」、「吃相難看」，甚至將他個人用餐的習慣上升到人格評價；也有人翻出柯文哲過往用餐的影片，指出他習慣將菜餚集中至自己碗中。

不過也有不同聲音指出，從影片角度觀察，吳亞倫疑似曾有將餐盤向外推的動作，認為該盤菜可能並非專屬。

柯文哲今天受訪時說，他昨天回家有看了一下YouTube，「這是叫一盤菜嘛，本來就是大家分吃，她先夾一部分，我再夾一部分，再給黃國昌，看他要不要夾，他要夾就夾，不夾就吳亞倫要吃，就再繞回去」。

柯文哲強調，一盤菜大家分著吃，明明就很正常的行為，可是到青鳥的眼光就可以做一大堆節目，可是這些青鳥為什麼不要關心一下台灣人民每天在吃什麼？

針對美國進口馬鈴薯另訂檢疫條件引發爭議，行政院長卓榮泰21日強調，發芽馬鈴薯絕不會進入市場，「我們會整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」。此言一出，卓挨批若逐顆檢查一個貨櫃就有多少顆？光是檢查，海關就不用做其他事了。

柯文哲今天受訪時也反嗆青鳥，「卓榮泰講幹話，說馬鈴薯要要一個一個檢查，這一聽就是幹話！如果這樣的話，那些青鳥不是要直接把卓榮泰幹翻了嗎？

針對網友批評吃相難看，柯文哲反嗆網路青鳥，「卓榮泰說馬鈴薯要要一個一個檢查，這一聽就是幹話！如果這樣的話，那些青鳥不是要直接把卓榮泰幹翻了嗎？ 」記者戴永華／攝影
針對網友批評吃相難看，柯文哲反嗆網路青鳥，「卓榮泰說馬鈴薯要要一個一個檢查，這一聽就是幹話！如果這樣的話，那些青鳥不是要直接把卓榮泰幹翻了嗎？ 」記者戴永華／攝影

民進黨 行政院長 卓榮泰 黃國昌 柯文哲 青鳥 馬鈴薯

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