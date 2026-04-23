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民進黨南市主委選戰震撼彈 郭國文：其實是和「有爭議的」郭再欽選

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文連任因副議長林志展參選上演「賴系內戰」，地方議論紛紛為何總統賴清德竟協調不成？上午郭國文接受名嘴訪問時指林志展是民進黨前中執委、涉及88槍案「有爭議的」郭再欽背後支持。

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對此林志展直球回應表示，郭國文能擊敗對手當選這屆主委，是他居間協調大家都認識的郭再欽支持，「如今郭再欽不支持你、你就說人家有爭議，做人的道理是這樣子嗎？」

郭國文參選立委因為賴清德總統陪他兩人在雨中拜票，感動許多選民順利高票當選。今天他接受名嘴黃暐瀚訪問時，提到這次主委選舉林志展也出來競爭，媒體報導是因對黨員有影響力的郭再欽幕後支持，他選主委是為了回饋賴清德當年力挺。希望不僅2026年、2028年「賴總統的最後一次選戰也要全力幫助勝選」。

郭國文表示，不希望民進黨重蹈過去國民黨的覆轍、遭地方派系掌控，民進黨能在台南勝選是因為用共同的理念打破了山海派系掌控、才能執政，不希望類似張榮味幕後掌控雲林地方政治的狀況在台南出現。

郭國文指出，當年林志展以無黨籍身分當選議員後，因賴清德站台支持要報答賴加入民進黨，但這次賴清德力勸他不要參選他還是要選，主要是因為對很多黨員有影響力的郭再欽支持他參選。

記者問林志展對郭質疑的看法，他不改低調稱不願多說，但簡短直球回應：郭國文與能當選主委、是他去疏通郭再欽支持郭國文，「如今郭再欽不支持你了、你就說人家有爭議？這是做人的道理嗎？」

林志展說，「我不多話，但大家的為人地方上都能打聽」，黨內同志對於大家的狀況也大都清楚，擔任黨部主委要有協調黨內不同意見的能力，不是話多會說話就好，「我不是戀戰職位的人、只想做該做的、對的事，也不想攻擊別人。

他說，「選戰也不是話多就會贏」。他認為2026年要先打贏地方選戰2028年總統大選才有有希望，黨部主委的作用就是在團結黨內、「少說一點話，多做一點事。」

台南 民進黨 賴清德 郭再欽 郭國文

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