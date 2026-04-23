專訪／議員選舉「團體戰」 黃國昌：西部縣市各提3人百分百達成

迎戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌日前接受本報專訪時指出，在大多縣市沒有母雞的情況下，民眾黨採「團體作戰」模式，主打共通政見加入各地議題配合。目前以全台各縣市來看，西半部「每個縣市提名至少三人」的目標百分之百可以達成；相對而言，東半部包括花蓮、台東，則是提名較困難的選區。

黃國昌表示，純粹以政黨利益的角度出發的話，民眾黨的選擇應該是不要跟國民黨整合，因為無論是否會當選，民眾黨議員在各個縣市的當選機會都會大幅提升；但如果堅持用這種選舉策略，所會造成的影響及後果到底是什麼，這兩件事情必須要權衡。所以最後選擇與國民黨合作，是因為受夠了民進黨政府，在2028年必須要讓民進黨下台。在這樣重要的目標下，民眾黨在2026年的選舉策略也隨之做出調整。

黃國昌指出，以各縣市地方組織及掌握的資源來講，民眾黨沒辦法像兩大黨打傳統的組織戰，因為從各地里長、協會，乃至於相關農漁會的系統都無法跟兩大黨相比，因此民眾黨在議員選舉上會是採取「團體戰」的模式。

黃國昌說明，這也是為什麼他在兩個禮拜前到基隆宣布「民眾基隆隊」的執行；上上周六到三重宣布「民眾新北隊」亮相，新北市目前為止有六位議員，未來還會再增加。上禮拜他也利用去彰化的時候，帶「民眾彰化隊」跟大家做介紹。

黃國昌說，民眾黨每個縣市的團隊都在逐漸成形，彰化以北的縣市部署進度較快，例如新竹市、新竹縣已經差不多了，台中市還剩下兩三個選區；桃園會比較慢，是因為過程中有議員提出檢舉。至於台南、高雄則是經營相對比較辛苦的選區，因為在民進黨從地方到中央全面執政的情況下，台南、高雄是民進黨較強的選區。

「不過民眾黨之前所提出的目標沒有任何改變」，黃國昌表示，以台南來講，不是找不到人而是有非常多人，「問題是如何在資源有限的情況下，透過精準提名提出最有機會當選的候選人」。高雄有一些還沒有提名的選區，事實上也已經有不少人表態參選，但民眾黨還是希望盡可能提出與黨社會形象、價值相符，且當選機會比較高的優秀人才。

黃國昌指出，目前以全台各個縣市來講，西半部「每個縣市提名至少三人」的目標百分之百可以達成；相對而言，真的比較有挑戰的地方是在東半部，包括花蓮、台東，都是提名更困難的選區。

至於政黨政見，黃國昌指出，民眾黨日前針對九大領域提出了36項具體政見，是全國共通的政見，也是民眾黨要實踐的價值。每個縣市的團隊要主打的議題、側重的主軸，可以在這36項政見中加入當地重要的議題加以配合。「所以在絕大多數的縣市沒有母雞的情況下，民眾黨所採取的策略會是團隊作戰的方式。」

黃國昌舉例，像台北市民眾黨雖沒有市長，但有原有的四位議員，加上新的兩位，包括吳怡萱和許甫，台北市隊也已經成形了。候選人會在各自選區當中做選區主力，但在面對整個2026地方選戰的時候，台北市隊仍會用團隊的形式來聯合競選。