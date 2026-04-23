專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

迎戰2026年地方首長選舉，藍白兩黨在新北市、嘉義市及宜蘭縣啟動民調整合，共推人選；其中新北市長民調將在4月底揭曉。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌接受本報專訪時表示，他認為現在已經到了可以做出選擇的成熟時刻；黃國昌也強調，整合是公開的承諾，「我會說到做到」。

國民黨與民眾黨3月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，嘉義市長初選民調結果先前出爐，確定由民眾黨前立委張啓楷代表在野陣營參選。藍白工作小組上周開會拍板，新北市長與宜蘭縣長民調預計在4月底至5月初期間完成。

黃國昌近日接受聯合報專訪時表示，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，透過最好的方式挑選最強團隊，並且要帶給所有市民最佳治理，「我公開做過的承諾，我就是會說到做到」，藍白兩黨先是發表共同政見，後來也有正式簽訂政黨合作協議，並且依此執行嘉義市長初選民調。

黃國昌說，根據先前承諾的步驟跟規畫，現在都在一步一步實踐當中，盡管兩黨在具體時程會有各自的想法，「但是我們總是能夠在討論、溝通之後取得一個最大公約數」，就像新北市及宜蘭縣工作小組上周開會，雙方在同一天之內就對時程安排達成共識。

黃國昌認為，既然是大家都點頭同意的時程，現在就是「可以做出最後選擇」的成熟時刻，面對2026年地方首長選戰，不管最後是由哪一黨的候選人出線，雙方團隊都能夠有更多時間充分交換意見、彼此相互磨合。

談及新北市長民調，黃國昌說，對於傳統藍綠兩大黨，「他們60歲以上長者領先非常多，我們真的是輸到慘不忍睹」，不管在新北市或其他縣市皆是如此，民眾黨的重要支持族群大多在40歲以下，過去一年以來則有逐漸擴大至50歲以下，如何爭取更多長者認同、鼓勵年輕人出門投票，將會是未來的重中之重。

此外，黃國昌今年2月接受本報專訪時，談及憂心宜蘭縣、新竹縣及彰化縣首長選情，他在本次訪談時同樣強調「我到現在還是憂心」，如何在今年底選舉守住宜蘭縣、新竹縣及彰化縣，「這是一件非常重要的事情，我們願意為了這個重要目標共同努力。」

至於全台各縣市議員選情，民眾黨今年採取「一區一席」的精準提名策略，設定在六都及新竹市成立議會黨團的目標。黃國昌表示，民眾黨在地方組織及資源難與兩大政黨相比，因此在2026年地方選舉採取「團體戰」模式，自己先前也親自帶領新北、基隆及彰化等地方參選團隊亮相。

黃國昌說，民眾黨今年採取精準提名，希望在有限資源下提出最有機會當選的候選人，西半部各縣市提名至3人的目標百分之百可以達成，不過東半部的花蓮、台東則是相對較困難的選區，民眾黨先前已經提出全國共通政見，各縣市團隊可視當地重要議題加以配合。