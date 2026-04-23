被柯文哲搶菜？整盤青菜「被端走」引議 吳亞倫還原現場：吃很飽

前民眾黨主席柯文哲昨（22）日晚間與現任主席黃國昌及多位地方參選人前往新北板橋湳雅夜市掃街拜票，期間一段一行人用餐互動的影片在網路引發熱議。

民進黨立委王義川首先在Threads批評柯文哲，表示民眾黨新北市議員參選人吳亞倫吃素，原先大家幫忙她叫了一盤青菜，她本來要吃了，但柯文哲直接拿走倒在自己盤子一半，再交給黃國昌，最後由黃國昌吃光剩下的青菜，「然後那個候選人的青菜就沒了！」

該影片曝光後，批評聲浪湧現，有網友直言柯文哲真的是「骨子裡的自私」、「吃相難看」，甚至將他個人用餐的習慣上升到人格評價；也有人翻出柯文哲過往用餐的影片，指出他似乎習慣將菜餚集中至自己碗中。

不過，也有不同聲音指出，從影片角度觀察，吳亞倫疑似曾有將餐盤向外推的動作，認為該盤菜可能並非專屬，質疑外界解讀過於片面；另有人認為，單一用餐細節被無限放大，且此事與公共議題無關。

對此，吳亞倫昨晚在Threads發文澄清，指出該份燙青菜「是共食，不是專屬給我的」，並補充現場後續還有乾麵與蛋煎等餐點上桌，她也有食用，所以「吃得很飽」。同時感謝板橋區議員參選人林子宇的行程安排，並表示當晚主要是為黃國昌加油打氣。

從現場影片可見，青菜端上桌後曾被放置在吳亞倫面前，黃國昌也詢問是否加點其他素食可食餐點，吳亞倫回應同意。其後雖出現青菜被端走的畫面，但店家隨後陸續上菜，提供其他可食用餐點。