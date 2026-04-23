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沈伯洋戰蔣萬安 對比陳時中...游淑慧稱「這場不好打」
民進黨2026傳將派立委沈伯洋選北市長，國民黨北市議員游淑慧說，她這幾天認真思考，如果是沈伯洋的話，其實藍營選戰還很不好打，因為沈伯洋要打他負面，沒做什麼事可以打，不同陳時中當時議題「信手拈來」；甚至游說，民進黨小雞也會瑟瑟發抖，因選情變冷，支持者不出來投票。
2026九合一選舉
「尤其是我，英雄無用武之地。」游淑慧說，如果民進黨2026要派沈伯洋戰蔣萬安，其實這場選戰對國民黨來說，還真的不好打，因為要打沈伯洋他負面議題，沒什麼好打因為他沒做什麼事；除了打他發言很瞎，但他每句話都很瞎，不同陳時中當時議題「信手拈來」。
游淑慧也說，對民進黨議員來說，他們會瑟瑟發抖，是因為擔心這場選舉會不會變冷，因為藍綠都不出來投票。
游說，對民進黨來說，他們更怕的是，因為這次已經是保守提名，提名席次少，加上支持者沒有動力，這個人打開電視看到慘不忍睹的發言導致不想去投票，又沒有去拉票動力，正因民進黨已經保守提名，提名沒過半，加上新人又衝不到前面，會不會他們的小雞，會選很慘？
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