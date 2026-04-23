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大破大立！李四川：頂尖企業進新北 要讓公務員敢做事

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（圖）接受趙少康訪問，談及輝達總部落腳台北市的經驗。圖／翻攝自直播畫面
國民黨新北市長參選人李四川（圖）接受趙少康訪問，談及輝達總部落腳台北市的經驗。圖／翻攝自直播畫面

國民黨新北市長參選人李四川昨接受媒體人趙少康節目專訪，談及輝達總部落腳台北市的經驗時表示，他如果當選市長，第一件事就是大破大立，修改不合時宜的法令，才能讓城市具備國際競爭力，吸引像輝達這類頂尖企業進駐，「要讓公務員敢做事，為市民做實事」。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧去年十一月就獲提名，李四川今年三月才投入選戰，起步較慢。李近期行程滿檔，他透露體重已掉二公斤，台北市長蔣萬安有安慰他「要習慣」。

李四川也說，他過去雖曾任台北、新北、高雄三市的副市長，實際投入選舉並非是他人生原有的規畫。他也回憶在北市府處理大巨蛋爛尾樓過程，希望將專業經驗帶回新北。

趙少康提問，為何輝達執行長黃仁勳會提到全世界都歡迎他投資，但回故鄉卻這麼困難？李四川說，輝達想落腳北士科，卻遇到法令僵硬等困境，那塊土地已被新壽標走，拿回一定要新壽同意，且不能直接給輝達，囿於法令，專案報行政院是可讓售不能讓租，市府後來訂了辦法，報內政部、議會及行政院才慢慢解圍。他感嘆，類似案例是綁住經濟發展，要解決法令問題，弄不好可能被說圖利。

李四川也主張興建「蘆社大橋」，從社子島接橋至蘆洲捷運站，將可串聯北士科與土城、板橋、新店的ＡＩ產業廊帶，不僅舒緩大眾運輸壓力，更可銜接台六十四、六十五線，與鴻海等科技業結盟。

對於首集影片遭下架，李四川表示，這件事也許讓對手有壓力，對方希望影帶不要上架，但他認為選舉是競爭不是鬥爭，希望是和氣的君子之爭，影片下架是不要讓朋友為難。

對於藍綠民調差距拉近，李四川說，一名綠營朋友形容，「你現在是一個人對付兩個人」，意指蘇巧慧有最強分身的父親蘇貞昌幫忙拉票。

李四川說，他選戰起步較晚，但有信心能贏得認同，在板橋、五股跑行程時，里長、計程車司機紛紛提及他當年擔任副縣長時，爭取經費抬高光復橋，解決淹水危機等往事。

出身屏東縣小琉球漁村的李四川說，他從小拜觀世音與媽祖長大，深受神明「無私、默默守護」精神影響，就像做工程，「都是靜靜完成，不求回報往前走」。

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