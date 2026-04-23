藍白民調整合…黃國昌：新北已到可選擇時刻

迎戰年底選戰，藍白兩黨啟動民調整合作業，新北市長民調將在四月底揭曉。民眾黨新北市長參選人黃國昌接受聯合報專訪時表示，現在已到了可以做出選擇的成熟時刻，「我公開做過的承諾，會說到做到」。

國民黨與民眾黨三月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，嘉義市長初選民調結果先前出爐，確定由民眾黨前立委張啓楷代表參選。藍白工作小組上周開會拍板，新北市長與宜蘭縣長民調預計在四月底至五月初期間完成。

黃國昌接受專訪表示，根據先前承諾的步驟跟規畫，現在都一步一步實踐中；儘管兩黨在具體時程有各自想法，但既然是大家都點頭同意的時程，現在就是可以做出最後選擇的成熟時刻，不管最後是由哪一黨候選人出線，雙方團隊都能有更多時間充分交換意見、相互磨合。

談及新北市長民調，黃國昌表示，傳統藍綠兩大黨在六十歲以上長者領先非常多，民眾黨真的是輸到慘不忍睹，不管在新北市或其他縣市皆是如此，民眾黨的重要支持族群大多在四十歲以下，過去一年以來則有逐漸擴大至五十歲以下，如何爭取更多長者認同、鼓勵年輕人出門投票，將會是未來的重中之重。

黃國昌今年二月接受專訪時，曾憂心宜蘭縣、新竹縣及彰化縣首長選情，本次訪談時表示，「我到現在還是憂心，這是一件非常重要的事情，我們願意為了這個重要目標共同努力」。

至於議員選舉部分，民眾黨採取「一區一席」精準提名策略，設定在六都及新竹市成立議會黨團的目標。黃國昌表示，民眾黨在地方組織及資源難與兩大政黨相比，因此在今年地方選舉採取「團體戰」模式，他先前也親自帶領新北、基隆及彰化等地方參選團隊亮相。

對於中選會人事爭議，黃國昌表示，立法院早就通過人事同意權，但四位被提名人好像變成政院的「肉票」；這只是行政權獨斷的冰山一角，民進黨執政以來，國會的功能正因行政權的獨裁與專斷，被嚴重削弱中。

他也說，行政部門面對立法院監督，就是擺出一副「我就是這個樣子，不然你要怎樣？」的態度，彷彿民進黨要百分百控制中選會情況下，才要公布名單。相比過去台灣一黨獨大的威權時期，現在民進黨執政出現的種種憲政問題，可以說是台灣邁向民主化後，從來沒有發生過的情形。