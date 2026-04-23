挹注原民資源 黃國昌提4政見

新北原民人口有六點五萬人，藍綠白都搶族群票。民眾黨新北市長參選人黃國昌昨談原民政見，主張成立原民親子主題館、興建原民專屬的可負擔社宅及全額支付職災保險費等。國民黨參選人李四川日前拜訪烏來，強調將強化原鄉文化與觀光資源整合。民進黨參選人蘇巧慧日前公布發言人，其中一人為原住民。

黃國昌說，新北原民資源嚴重匱乏，他提四大核心政見，包括在都會區設立「原民親子主題館」，第二成立「新北市原民就業諮詢委員會」在就服站廣設「原民青年職涯諮詢」，第三在市郊興建原民專屬的可負擔社宅，及開辦「原住民族市民專線」，針對租屋與職場歧視提供法律與社福的一站式轉介。

李四川本月初實地走訪烏來老街、泰雅民族博物館及溫泉街，傾聽第一線需求，他承諾，當選後將做地方產業最強後盾，透過優化交通規畫與跨區觀光政策，吸引國內外旅客深度體驗烏來，讓原鄉的文化傳承與經濟發展共榮共好。

蘇巧慧陣營有三位發言人，其中二十六歲的馬亨亨．夷將是原住民，蘇巧慧的另一半龍男·以撒克·凡亞思是出身台東阿美族的紀錄片導演，且蘇巧慧和原民團體相當熟悉，有助於搶攻原民支持。

東華大學教授施正鋒建議，可參考加拿大經驗將教育與就業深度結合，打破原民僅從事體力勞動或演藝文化的刻板印象，培養其企業經營能力，呼籲新北市首創設置「原民籍副市長」讓原民實質進入決策核心。