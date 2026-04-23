加權、民調…藍議員初選制度 引發檢討聲浪

國民黨松信議員選區五搶二，競爭激烈，昨天公布初選結果，初始民調原本許原榮最高，加權後由新生代的李明璇拿下第一，雙雙出線。但初選制度引發討論，黨籍市議員游淑慧認為應納入「為黨服務經歷」加權，市黨部主委、議長戴錫欽也建議可將現有民調七成、黨員投票三成改為全民調，避免造成爭議。

游淑慧昨說，鼓勵年輕從政固然重要，但對於長年留在黨內、擔任幕僚助手的優秀人才來說，反而像是「變相懲罰」，許多優秀助理，犧牲青春歲月幫老闆打下天下，等到能力積累足夠了，卻因為不再年輕而失去加權，認為目前制度會讓優秀的幕僚、助理們捨棄黨內歷練，選擇「快跑快選」，趁年輕趕快出來選以換取加權，何必在黨內歷練、累積扎實經驗。

「黨內取材其實可以雙贏。」游淑慧說，為年輕人開管道同時，也應重視長期服務的幕僚，最好方式是將「服務年資」同步納入初選加權。

松信初選落敗的滿志剛說，自己是唯一未獲加權的人，他接受也承認遊戲規定，但民進黨新舊一起選，新人最多只加二成，國民黨新人有沒有需要加到百分之百，需要討論。

戴錫欽指出，黨中央公布的辦法是全國一體適用，地方黨部只能尊重組發會公布的加權比例。但他認為，不管青年加權比重、為黨服務資歷，或是現在的三七制，確實有很大檢討空間，希望組發會能聽取建言，將來研究加權時能反映出真實狀況，讓優秀的人爭取勝選。