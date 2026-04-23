聽新聞
0:00 / 0:00

加權、民調…藍議員初選制度 引發檢討聲浪

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北報導

國民黨松信議員選區五搶二，競爭激烈，昨天公布初選結果，初始民調原本許原榮最高，加權後由新生代的李明璇拿下第一，雙雙出線。但初選制度引發討論，黨籍市議員游淑慧認為應納入「為黨服務經歷」加權，市黨部主委、議長戴錫欽也建議可將現有民調七成、黨員投票三成改為全民調，避免造成爭議。

2026九合一選舉

游淑慧昨說，鼓勵年輕從政固然重要，但對於長年留在黨內、擔任幕僚助手的優秀人才來說，反而像是「變相懲罰」，許多優秀助理，犧牲青春歲月幫老闆打下天下，等到能力積累足夠了，卻因為不再年輕而失去加權，認為目前制度會讓優秀的幕僚、助理們捨棄黨內歷練，選擇「快跑快選」，趁年輕趕快出來選以換取加權，何必在黨內歷練、累積扎實經驗。

「黨內取材其實可以雙贏。」游淑慧說，為年輕人開管道同時，也應重視長期服務的幕僚，最好方式是將「服務年資」同步納入初選加權。

松信初選落敗的滿志剛說，自己是唯一未獲加權的人，他接受也承認遊戲規定，但民進黨新舊一起選，新人最多只加二成，國民黨新人有沒有需要加到百分之百，需要討論。

戴錫欽指出，黨中央公布的辦法是全國一體適用，地方黨部只能尊重組發會公布的加權比例。但他認為，不管青年加權比重、為黨服務資歷，或是現在的三七制，確實有很大檢討空間，希望組發會能聽取建言，將來研究加權時能反映出真實狀況，讓優秀的人爭取勝選。

民進黨 國民黨 民調 李明璇 游淑慧 戴錫欽 許原榮

延伸閱讀

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

花蓮壽豐鄉長藍營提名恐內戰 宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪退選

民進黨台南黨部主委賴系內戰 林志展挑戰郭國文傳出「他」操刀

相關新聞

北市松信選區 藍營新人初選 李明璇、許原榮出線

台北市松山信義共九席議員，下屆選舉藍綠都採保守策略，綠營依現有席次提四席，國民黨昨天公布五名新人初選結果，立法院長韓國瑜子弟兵李明璇和辦公室主任許原榮出線，國民黨前主席朱立倫嫡系楊智伃以些微差距落敗，連同現有三名現任議員維持五席，但民眾黨許甫參選，加上李明璇被預估吸票效益強大，都為選舉投下變數。

加權、民調…藍議員初選制度 引發檢討聲浪

國民黨松信議員選區五搶二，競爭激烈，昨天公布初選結果，初始民調原本許原榮最高，加權後由新生代的李明璇拿下第一，雙雙出線。但初選制度引發討論，黨籍市議員游淑慧認為應納入「為黨服務經歷」加權，市黨部主委、議長戴錫欽也建議可將現有民調七成、黨員投票三成改為全民調，避免造成爭議。

挹注原民資源 黃國昌提4政見

新北原民人口有六點五萬人，藍綠白都搶族群票。民眾黨新北市長參選人黃國昌昨談原民政見，主張成立原民親子主題館、興建原民專屬的可負擔社宅及全額支付職災保險費等。國民黨參選人李四川日前拜訪烏來，強調將強化原鄉文化與觀光資源整合。民進黨參選人蘇巧慧日前公布發言人，其中一人為原住民。

藍白民調整合…黃國昌：新北已到可選擇時刻

迎戰年底選戰，藍白兩黨啟動民調整合作業，新北市長民調將在四月底揭曉。民眾黨新北市長參選人黃國昌接受聯合報專訪時表示，現在已到了可以做出選擇的成熟時刻，「我公開做過的承諾，會說到做到」。

大破大立！李四川：頂尖企業進新北 要讓公務員敢做事

國民黨新北市長參選人李四川昨接受媒體人趙少康節目專訪，談及輝達總部落腳台北市的經驗時表示，他如果當選市長，第一件事就是大破大立，修改不合時宜的法令，才能讓城市具備國際競爭力，吸引像輝達這類頂尖企業進駐，「要讓公務員敢做事，為市民做實事」。

辣椒水後首度掃街 柯文哲合體黃國昌逛湳雅夜市

民眾黨前主席柯文哲今晚偕同民眾黨新北市市長參選人黃國昌，與板橋議員參選人林子宇等人一同逛板橋湳雅夜市，這也是台中逢甲夜市辣椒水事件後柯文哲再次前往夜市掃街。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。