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北市松信選區 藍營新人初選 李明璇、許原榮出線

聯合報／ 記者楊正海洪子凱邱書昱／台北報導
國民黨台北市松山信義市議員初選，昨天由市黨部主委戴錫欽（中）公布結果，李明璇（左一）與許原榮勝出，楊智伃（右一）落敗。記者林俊良／攝影
國民黨台北市松山信義市議員初選，昨天由市黨部主委戴錫欽（中）公布結果，李明璇（左一）與許原榮勝出，楊智伃（右一）落敗。記者林俊良／攝影

台北市松山信義共九席議員，下屆選舉藍綠都採保守策略，綠營依現有席次提四席，國民黨昨天公布五名新人初選結果，立法院長韓國瑜子弟兵李明璇和辦公室主任許原榮出線，國民黨前主席朱立倫嫡系楊智伃以些微差距落敗，連同現有三名現任議員維持五席，但民眾黨許甫參選，加上李明璇被預估吸票效益強大，都為選舉投下變數。

2026九合一選舉

民調數字分別是李明璇五十二點五九八、許原榮卅六點七五二、楊智伃卅五點一一○、滿志剛十六點三○八、李煥中十五點○三八。李明璇說，很多人在背後幫助她，今天不是勝利，只是拿到了一張門票，接下來的選舉才最重要，共同的目標就是要讓國民黨二○二六選舉一定要大勝利，也要讓市長蔣萬安高票連任。

國民黨松信選區現有戴錫欽、秦慧珠、詹為元尋求連任，議員新人初選五搶二，戰況激烈，李明璇、許原榮過關，楊智伃以些微差距落敗，昨流淚感謝支持者，並說自己起步晚了，李明璇上前擁抱致意；同樣落馬的還有里長李煥中、北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛。

藍營地方人士分析，松信選區變數在於「超級吸票機」李明璇及白營的許甫，李明璇若衝高選票，選情難控，如何平均配票、操盤，有賴各個辦公室推演。

許甫則因民眾黨當前氣勢弱，須看參選人的條件，怎麼跑地方、打選戰。

據許甫觀察，許原榮宣布時間晚仍拿下第一，可見地方耕耘及組織能力的重要，面對選舉除了空戰，也要持續經營地方，並與藍營合作把餅做大。

藍白怎麼合？國民黨市黨部主委、議員戴錫欽說，藍白合從立法院到地方議會、年底選舉，大原則未變，下屆北市議員選舉提名卅三席，目標是單獨過半。

民進黨在松信維持提名四席，許家蓓病歿後空出一席，由初選勝出的郭凡參戰。綠營松信議員許淑華說，松信一直都是綠營艱困選區，應以席次最大化為目標，平均配票，穩定席次。郭凡強調會持續勤跑地方，並配合黨內參選人強化宣傳，加強空戰。

國民黨 民眾黨 楊智伃 韓國瑜 李明璇 朱立倫 許原榮 許甫

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