辣椒水後首度掃街 柯文哲合體黃國昌逛湳雅夜市

民眾黨前主席柯文哲今晚偕同民眾黨新北市市長參選人黃國昌，與板橋議員參選人林子宇等人一同逛板橋湳雅夜市，這也是台中逢甲夜市辣椒水事件後柯文哲再次前往夜市掃街。

在林子宇帶領下，兩人享用了包括蚵仔煎等等在地美食，柯文哲表示自己「今天午餐只吃了一碗泡麵」，餐點一上柯文哲便直接開動，而林子宇在吃飯期間還接到一通「民調電話」，電話稱「如果黃國昌、柯文哲同時掉到碧潭裡面，你會救誰？」，而林子宇除批評民調不專業，也回答，面對民調問題，答案只有「唯一支持黃國昌」，隨後也揭露這通民調電話是自己安排好的。

民眾黨前主席柯文哲（中）晚間與新北市長參選人黃國昌（右）及板橋議員參選人林子宇（左）一同於板橋湳雅夜市享用美食，柯文哲十分專注於享用眼前佳餚。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲（右）晚間與新北市長參選人黃國昌（左）一同於板橋湳雅夜市直播掃街，有攤販詢問兩位要不要玩麻將，兩人面露尷尬，連忙表示不會玩。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲（右）晚間與新北市長參選人黃國昌（中）及板橋議員參選人林子宇（左二）一同於板橋湳雅夜市享用美食，餐點太多於是讓新北市議員參選人吳亞倫（左一）拿給媒體們享用。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲（中）晚間與新北市長參選人黃國昌（後）及板橋議員參選人林子宇（左下）一同於板橋湳雅夜市直播掃街，吸引許多民眾圍觀。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲（中）晚間與新北市長參選人黃國昌（左）及板橋議員參選人林子宇（右）一同於板橋湳雅夜市直播掃街，三人與支持者合影。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲（圖）晚間與新北市長參選人黃國昌及板橋議員參選人林子宇一同於板橋湳雅夜市享用美食，柯文哲十分專注於享用眼前佳餚，停不下來。記者曾原信／攝影