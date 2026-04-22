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辣椒水事件後…柯文哲今晚板橋湳雅夜市掃街 警方嚴陣以待

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇一起到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇一起到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影

民眾黨前主席柯文哲今晚偕民眾黨主席黃國昌、板橋議員參選人林子宇，到板橋湳雅夜市掃街拜票，由於柯文哲先前才因辣椒水事件引發關注，板橋警分局現場出動24名警力戒備，還有線上37名巡邏員警待命，板橋警分局長也未攜帶辣椒水等物品，嚴陣以待。

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柯文哲配合世界地球日搭乘捷運並走路到湳雅夜市，黃國昌則騎自行車抵達，眾人先到湳雅夜市知名蚵仔之家，品嚐蚵仔酥、蚵仔湯等，柯文哲說中午只有吃泡麵，料理一上桌，就埋頭猛吃。

過程中林子宇也與同事串通，假裝接到民調電話，不過電話那頭問的題目，卻是柯文哲與黃國昌掉到碧潭會先救誰，林子宇回答「唯一支持黃國昌」，也順便宣導民眾接到民調電話應該注意哪些細節。

民眾黨前主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇一起到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌，陪同民眾黨板橋區新北市議員參選人林子宇一起到板橋湳雅夜市掃街拜票。記者葉德正／攝影

民眾黨 黨主席 柯文哲 辣椒水 黃國昌

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