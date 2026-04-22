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辣椒水事件後…柯文哲今晚板橋湳雅夜市掃街 警方嚴陣以待
民眾黨前主席柯文哲今晚偕民眾黨主席黃國昌、板橋議員參選人林子宇，到板橋湳雅夜市掃街拜票，由於柯文哲先前才因辣椒水事件引發關注，板橋警分局現場出動24名警力戒備，還有線上37名巡邏員警待命，板橋警分局長也未攜帶辣椒水等物品，嚴陣以待。
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柯文哲配合世界地球日搭乘捷運並走路到湳雅夜市，黃國昌則騎自行車抵達，眾人先到湳雅夜市知名蚵仔之家，品嚐蚵仔酥、蚵仔湯等，柯文哲說中午只有吃泡麵，料理一上桌，就埋頭猛吃。
過程中林子宇也與同事串通，假裝接到民調電話，不過電話那頭問的題目，卻是柯文哲與黃國昌掉到碧潭會先救誰，林子宇回答「唯一支持黃國昌」，也順便宣導民眾接到民調電話應該注意哪些細節。
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