快訊

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

川普又TACO延長停火 CNN：伊朗已不信川普軍事威脅

涉貪一審判刑16年...陳歐珀自請退黨 民進黨廉政會今祭出除名處分

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖縣長陳光復昏迷3個月 支持者街頭掛看板拱妻「代夫出征」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復（左）仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾（右）代夫出征。圖／取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復（左）仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾（右）代夫出征。圖／取自陳光復臉書

澎湖縣長陳光復民進黨提名爭取連任，卻於今年大年初一跌倒昏迷，至今仍未出加護病房。陳受傷打亂黨內選舉布局，近期有陳光復支持者在澎湖街頭掛起看板，看板寫「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」並署名陳光復，引起地方熱議。

2026九合一選舉

陳光復具連任優勢，住院期間多由家屬透過陳的官方臉書發文分享動態，最近一則貼文寫有陳光復愛吃控肉飯，家人特別準備控肉帶進加護病房，讓陳可以吸吮控肉湯汁。

不過，因年底選舉將近，陳光復復原狀況未知，地方民進黨支持者憂心失去執政權，一度傳出應改由馬公市長黃健忠掛帥出征，但引起另一派支持者反彈，澎湖開台天后宮主委蔡光明隨即以個人名義發起連署，支持陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，獲千人響應。

日前吳淑瑾在澎湖酒廠舉辦「感恩茶會」，澎湖縣政府一級主管、各級民意代表及支持者等都出席，但對於參選未表態，吳當時受訪表示，「堅信陳光復是縣長唯一人選」。

不過近日馬公市區光復路、新生路、民權路、民生路等6岔路口，突然豎立大型看板，看板寫有「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」，看板下方署名陳光復、吳淑瑾支持者。地方人士解讀，因陳光復復原狀況未知，看板等於在逼吳淑瑾表態。

澎湖縣長陳光復仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾代夫出征。照片取自臉書粉絲團「老高漫談臉書專頁」
澎湖縣長陳光復仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾代夫出征。照片取自臉書粉絲團「老高漫談臉書專頁」

民進黨 澎湖 陳光復

相關新聞

辣椒水事件後…柯文哲今晚板橋湳雅夜市掃街 警方嚴陣以待

民眾黨前主席柯文哲今晚偕民眾黨主席黃國昌、板橋議員參選人林子宇，到板橋湳雅夜市掃街拜票，由於柯文哲先前才因辣椒水事件引發關注，板橋警分局現場出動24名警力戒備，還有線上37名巡邏員警待命，板橋警分局長也未攜帶辣椒水等物品，嚴陣以待。

澎湖縣長陳光復昏迷3個月 支持者街頭掛看板拱妻「代夫出征」

澎湖縣長陳光復經民進黨提名爭取連任，卻於今年大年初一跌倒昏迷，至今仍未出加護病房。陳受傷打亂黨內選舉布局，近期有陳光復支持者在澎湖街頭掛起看板，看板寫「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」並署名陳光復，引起地方熱議。

辣椒水後首度掃街 柯文哲合體黃國昌逛湳雅夜市

民眾黨前主席柯文哲今晚偕同民眾黨新北市市長參選人黃國昌，與板橋議員參選人林子宇等人一同逛板橋湳雅夜市，這也是台中逢甲夜市辣椒水事件後柯文哲再次前往夜市掃街。

李四川為何適合當新北市長 趙少康這樣解讀

正式投入新北市選戰滿一個月的國民黨參選人李四川，今日接受資深媒體人趙少康節目專訪時分享自漁村出身背景，並提出解決僵化法令、興建「蘆社大橋」等核心政見，更強調自己40餘年的工程經驗，雖默默無聲完成，最終希望能為社會帶來好的改變。

新北市長選戰增溫 李四川對戰蘇巧慧稱「現在是一個人對付兩個人」

新北市長選戰漸增溫，日前國民黨新北市長參選人李四川團隊推出「川伯給推」系列短影片，首集邀新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄出面推薦，未料影片立即下架引發爭議。李四川今接受趙少康「少康上線啦」節目專訪強調，選舉是競爭不是鬥爭，要和氣的君子之爭，也強調自己雖起步晚，但近一個月勤跑基層都是里長主動告知他在新北及台北縣服務8年的政績。

民眾黨啟動「民眾地方隊」團體戰模式 黃國昌：新北市長民調全力以赴

迎戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨必須持續強化團隊戰力、深化地方經營，未來各地都會以「民眾地方隊」的團體戰模式，整合不同專業與世代力量深入地方傾聽民意，目標就是在各縣市爭取最多席次，讓更多議員候選人進入地方議會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。