李四川為何適合當新北市長 趙少康這樣解讀

正式投入新北市選戰滿一個月的國民黨參選人李四川，今日接受資深媒體人趙少康節目專訪時分享自漁村出身背景，並提出解決僵化法令、興建「蘆社大橋」等核心政見，更強調自己40餘年的工程經驗，雖默默無聲完成，最終希望能為社會帶來好的改變。

出身小琉球漁村的李四川透露，他從小拜觀世音與媽祖長大，深受神明「無私、默默守護」的精神影響，這如同就像做工程，「都是靜靜地完成，不求回報地往前走。」

加入選戰僅一個月，李四川表示體重已掉2公斤，還稱台北市長蔣萬安還安慰他要習慣，他過去雖曾任台北、新北、高雄三市副市長，實際投入選舉並非是他人生原有的規劃。他回憶在北市府處理大巨蛋爛尾樓過程，強調是他務實的性格，也希望將專業經驗帶回新北。

趙少康提問，為何輝達執行長黃仁勳會提到全世界都歡迎他投資，但回故鄉卻這麼困難。李四川說，輝達落腳北士科看到法令的僵硬，當初這塊土地已被新壽標走，拿回一定要新壽同意，且不能直接給輝達，且受限法令，當專案報行政院是可讓售不能讓租，後來我們又訂了辦法，報內政部、議會及行政院，類似的案例都是綁住經濟的發展，要解決法令問題，弄不好可能被說圖利。

李四川說，如果他當選市長，第一件事就是大破大立，修改不合時宜的法令，才能讓城市具備國際競爭力，歡迎像輝達這樣的頂尖企業進駐「要讓公務員敢做事，為市民做實事」。

另主張興建「蘆社大橋」，從社子島接橋至蘆洲捷運站，將可串聯北士科與土城、板橋、新店的AI產業廊帶，不僅舒緩大眾運輸壓力，更可銜接台64、65線，與鴻海等科技業結盟。

趙少康提及，新北過去因幅員遼闊、偏鄉眾多，建設難度高，需要像李四川這樣懂工程、性格務實的首長帶領新北急起直追。

李四川強調，雖自己起步較晚，但他對基層實力充滿信心，他分享在板橋、五股跑行程時，老里長與運將紛紛提及他當年擔任副縣長時，爭取經費抬高光復橋，解決淹水危機等往事，未來將持續用工程的專業，向市民爭取服務機會。