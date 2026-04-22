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新北市長選戰增溫 李四川對戰蘇巧慧稱「現在是一個人對付兩個人」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。本報資料照片
國民黨新北市長參選人李四川。本報資料照片

新北市長選戰漸增溫，日前國民黨新北市長參選人李四川團隊推出「川伯給推」系列短影片，首集邀新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄出面推薦，未料影片立即下架引發爭議。李四川今接受趙少康「少康上線啦」節目專訪強調，選舉是競爭不是鬥爭，要和氣的君子之爭，也強調自己雖起步晚，但近一個月勤跑基層都是里長主動告知他在新北及台北縣服務8年的政績。

2026九合一選舉

針對首集影片遭下架爭議，李四川表示，日前他出席不動產公會活動時，一位創業理事長談起他當行政院秘書長時幫他們解決二代謄本的事，並在現場告訴公會同仁，這件事也許讓對手有壓力，理事長希望影帶不要上架，他認為選舉是競爭不是鬥爭，希望是和氣的君子之爭，後來影片下架的目就是不要讓朋友感到為難。

趙少康問李四川，過去你的民調贏蠻多，但據說現在只贏1%，你的對手是蘇巧慧且爸爸是蘇貞昌也不弱，這個選戰要怎麼打?

李四川回應說，他的一位綠營朋友告訴他說「現在是一個人對付兩個人」，他的起步比較晚，但他過去在新北及台北縣29區待了近8年，包括新北副市長4年、台北縣近4年，最近這一個月勤跑里長，在座談會許多里長主動提到他做過的工程，還是跟基層非常熟悉，雖起步慢，但按照步調進行拜訪及陸續對市民提出政見。

國民黨新北市長參選人李四川接受趙少康訪問，談2026選戰等話題。圖／翻攝自直播畫面
國民黨新北市長參選人李四川接受趙少康訪問，談2026選戰等話題。圖／翻攝自直播畫面

國民黨 新北 李四川 趙少康 蘇巧慧

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