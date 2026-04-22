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民眾黨啟動「民眾地方隊」團體戰模式 黃國昌：新北市長民調全力以赴

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者胡經周／攝影

迎戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨必須持續強化團隊戰力、深化地方經營，未來各地都會以「民眾地方隊」的團體戰模式，整合不同專業與世代力量深入地方傾聽民意，目標就是在各縣市爭取最多席次，讓更多議員候選人進入地方議會。

2026九合一選舉

民眾黨今天舉行中央委員會，核定選舉決策委員會通過2026年直轄市及縣市議員新一波提名名單，包括桃園市平鎮區吳正吉、台中市北屯區邱于珊。另外，中央委員會也核定選決會通過2026年彰化縣鄉鎮市民代表、村里長新一波名單，被提名人涵蓋彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等7鄉鎮市共12人。

黃國昌在會中表示，民眾黨必須持續強化團隊戰力、深化地方經營，前主席柯文哲上周也前往台中市、彰化縣及雲林縣展開輔選行程，藉由與地方夥伴並肩作戰感受到支持者滿滿的熱情，未來各地都會以「民眾地方隊」的團體戰模式，整合不同專業與世代力量，並且深入各地傾聽民意。

談及2026年地方選舉目標，黃國昌則指出，民眾黨要在各縣市爭取最多席次，讓更多為人民發聲、會做事的候選人進入議會，為地方帶來改變。

黃國昌也提及，新北市長與宜蘭縣長民調即將起跑，自己會全力以赴、持續努力把「新政治」落實在地方治理，不只是會提出願景，更要兌現每一項對人民的承諾，唯有持續精進政策、強化執行力才不會辜負選民期待。

此外，今天是世界地球日，民眾黨舉行「低碳未來任意門，打造淨零新世界」記者會，多位黨公職及議員參選人響應地球日活動，號召民眾搭乘大眾運輸、騎乘自行車上班上課，從日常生活落實節能減碳。民眾黨表示，愛地球不該只是一天的口號，應該成為每天都要實踐的行動。

民眾黨指出，世界各國對減碳與淨零轉型形成高度共識，民進黨政府的能源政策卻與國際背道而馳，不僅原先承諾的「2025年綠能占比20%」確定跳票，推動光電政策也讓台灣逐步走向空汙家園，民眾黨將持續提出務實可行的能源政策，並且號召全民一起保護環境、減少空汙。

民調 新北 黃國昌 民眾黨

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