基層出身 李四川：會當勞工最可靠後盾

國民黨新北市長參選人李四川今赴新北市產業總工會會員代表大會、新店明聖宮參拜，李表示，他是第一線工程人員出身，與所有勞工一樣出身基層，始終理解勞工的辛勞與需求，當選後會持續堅定地與勞工站在同一陣線，打造更安全、友善的職場環境，守護勞工權益，當勞工最可靠後盾。

李四川表示，如果沒有廣大勞工的辛勤付出，整個城市將難以正常運作。無論是基礎建設、交通運輸，還是各行各業的日常運行，都仰賴每一位勞工的努力與投入；少了大家，不僅政府施政難以推展，城市運作也將面臨停擺。

李指出，他是做工程出身的人，累積了40年工程經驗，雖然長期在政府機關服務，但一路走來，其實都是與工地上的勞工朋友並肩作業、共同打拚。正因為有這樣的經歷，他始終理解勞工的辛勞與需求，當選後一定全力以赴，成為勞工朋友最堅強、最可靠的後盾。

隨後，李四川出席新店明聖宮仙祖壽誕暨建廟50周年慶典，向仙祖祝壽致敬，祈願新北市民平安、風調雨順。新店市前市長陳忠作也全程陪同。

陳忠作致詞表示，李四川是新北的老朋友，過去在新北市、台北市、高雄市擔任副市長，工程、行政經驗相當豐富，成功將輝達留在台北，創造雙北共同紅利。李四川說，當選後將持續深入地方基層、整合社會資源，以腳踏實地工程精神，守護每一位市民。

李四川今天赴新北市產業總工會會員代表大會， 與現場各代表交換意見。圖／李四川團隊提供