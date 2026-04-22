「台中沒有出過總統」 民眾黨的他聲明支持盧秀燕「現在就開始跑」

台中市長盧秀燕被視為未來總統可能人選，她的市長任期年底就要結束，民眾黨中央委員江和樹今天接受「中午來開匯」節目受訪時，公開表示自己支持盧秀燕選總統，而且建議盧的團隊現在就可以去跑中南部的輔選了，開始去幫忙，讓人家討論是好事，不用怕別人講，「這個時間點是最好的」。

除了盧秀燕，江和樹今也在節目中回應主持人黃光芹詢問時，表示支持江啟臣擔任下屆台中市長。他並爆料江啟臣去拜訪他時，還曾以為他會支持何欣純，因為何若當選市長，他若選立委可以較好選。但是，他認為，「藍白合，下架民進黨」是重要目標，團結都不一定會贏，更何況是不團結。而且，選市長不是民進黨不好，而是市長有一個規格、要像樣，起碼要有個國際外交，更何況還跟江啟臣同姓，「江江（將將）好」。

江和樹說，台中沒有出過總統，他一定支持盧秀燕。台中人口已經來到285萬人了，怎麼會那麼多？因為它是一個很好的城市，有一位很好的市長願意面對事情、解決問題。我們希望的不是黨派的惡鬥，盧秀燕在論述、在表現上都很好，台中需要什麼盧秀燕都知道。

他說，尤其身為民眾黨居然沒有支持自己人而選擇支持盧秀燕，是因為從以往到現在都是「重北輕南忘台中」，台中一直缺少重大建設，支持盧也是給我們台中和台灣一個機會。

江和樹說，「常常說贏了台中就贏了台灣，但是可以台中人自己來贏看看嗎？」他說，自己曾經很支持盧秀燕去選當主席，今年卸任以後聲量是不是還可以保持得住？他建議盧的團隊現在就可以去跑中南部的輔選了，開始去幫忙，現在讓人家討論是好事，不用怕別人講。政治是非常現實的，要就要、不要就不要，不要讓人家覺得模棱兩可。希望盧市長的團隊記得，希望你們能夠讓盧市長慢慢去對外發展，如果有2028（選總統）的想法，這個時間點是最好的。