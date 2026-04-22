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沈伯洋選北市？媒體人酸村里長都沒選過 綠反嗆：柯文哲也沒當過

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。報系資料照片

綠委沈伯洋參選台北市長傳聞不斷，他近日也分享打球、去兒童新樂園等日常，被外界解讀改人設，但也有媒體人批沈「村、里長都沒選過怎麼選市長？」綠營反酸，台北市前市長柯文哲也從來沒選舉過，市長人選應是多面向去思考，切合台北市才是對市民最重要的。

2026九合一選舉

沈伯洋近日被傳出將獲徵召選台北市長，近日也一改過去形象，包含打籃球、去兒童新樂園玩，被視為改形象，但媒體人陳揮文日前在節目中直言，沈伯洋連里長都沒選過，還怎麼選台北市長？更點名吳思瑤王世堅等人應出來承擔，怎麼讓一個什麼都沒選過的去選市長？甚至也點名黃珊珊可以出來選，引起討論。

民進黨議會黨團幹事長、議員林亮君表示，應該沒有改人設問題，大家看到沈伯洋過去可能致力於專業上，包含紅色滲透、全民國防等議題，現在表現這些其實就是沈一般的生活，平常會做的事，剛好有被媒體看見。

林亮君也反嗆，「柯文哲過去也沒當過鄰里長」，要擔任首都的縣市首長，都有很多條件背景、專長考量，對於市長人選應是多面向去思考，適不適合台北市，有沒有切合台北市才是對市民最重要的。

黃珊珊 北市 吳思瑤 沈伯洋 柯文哲 王世堅

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