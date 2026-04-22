呼應李四川喊當選蓋蘆社大橋 蔣萬安：評估與規畫朝此方向前進

輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科，國民黨新北市長參選人李四川喊出若當選將興建蘆社大橋，連結社子島與蘆洲，「把新北人送進輝達的門口」。北市長蔣萬安今天也呼應李四川，已經在進行相關的評估與規劃，未來就會朝這樣的方向來前進。

李四川昨天在臉書宣布，若當選新北市長，將興建大橋蘆社大橋連通社子島與蘆洲，並串連蘆洲線、萬大線、台64、台65等路網，輝達落腳北士科將釋出逾萬個職缺，推估其中7成可能將由新北市民填補，這座橋的意義不只是交通，更是要把新北人送進科技業門口的一條路。

蔣萬安今天中午赴民進黨議會黨團說明本會期重要法議案，會後蔣被問及李四川宣布若當選要蓋蘆社大橋，北市端會不會全力配合？蔣萬安說，其實李四川之前就已經有提出，所以北市府包括捷運局等相關單位，都已經正在進行相關的評估與規劃作業，未來就會朝這樣的方向來前進。