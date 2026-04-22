出戰台北市長呼聲高 沈伯洋被封「多邊形戰士」改人設？蔣萬安這樣說

民進黨2026派立委沈伯洋選北市長呼聲高，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜、書記長范雲讚沈不僅體育好，音樂資質也強。台北市長蔣萬安今被問及沈伯洋最近打籃球、又去兒童樂園，是否在改人設，但也有媒體人質疑沈連鄰里長都沒當過。蔣萬安回應，「我就是持續專注市政。」

蔣萬安今天中午赴民進黨議會黨團說明本會期重大法議案，會後媒體問蔣，近期立委沈伯洋頻頻改人設，怎麼看這個未來可能對手？

蔣萬安說，他就是持續專注市政，就像今天到議會是來跟民黨團做本會期的重大法議案說明，就是希望能夠不僅尋求議會支持，議員們提出很多具有建設性的意見，市府也會積極往前推進，希望共同為台北市的市民，爭取最大的福祉。