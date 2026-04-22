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黃捷拜會賴瑞隆 強調最強後勤力拚勝選

中央社／ 台北22日電

民進黨高雄市立委黃捷登記參選民進黨高雄市黨部主委後，今天拜訪民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。黃捷說，如果擔任主委，會擔任最強後勤，讓選手可以安心上場，賴瑞隆就是最強的高雄隊長，一定會帶領高雄隊邁向勝利。

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黃捷21日登記參選民進黨高雄市黨部主委時表示，若擔任主委，將全力讓民進黨高雄市長、市議員及里長選舉全部過關。

黃捷登記參選黨部主委後的首站，就是拜會民進黨立委賴瑞隆，今天在立法院召開記者會。

黃捷表示，賴瑞隆有10年的市政經驗，並在立法院用心爭取建設，表現穩健、執行力強，這是他的最大優勢，也是擔任高雄市長不可欠缺的特質。黃捷說，她如果擔任主委，會負責擔任最強後勤，協助整合協調，更會努力喚起場邊支持者的熱情，讓每一位打者都能安心上場、全力發揮。

黃捷指出，只要不輕敵、團結一致，高雄一定能延續高雄市長陳其邁的施政榮光，相信賴瑞隆是最強的高雄隊長，一定會帶領高雄隊邁向勝利。

賴瑞隆說，政治工作如同棒球賽，是高度團結的運動，每個守備位置、每個打擊棒次都非常重要，而給予後起之秀歷練更是球隊持續強盛的關鍵。

賴瑞隆指出，大家同心協力一起建設高雄、守護台灣，所有高雄隊的夥伴團結一心、加油打拚，將創黨以來所傳承的精神，用實質行動共同為高雄創造更好的未來。

民進黨 賴瑞隆 黃捷 高雄

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