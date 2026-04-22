影／媒體人評「沒選過里長怎選市長」 沈伯洋：最重要的是能力

立委吳沛憶今天與台北市議員洪婉臻、劉耀仁等人，針對淡水河河岸發展，邀請產官學界舉辦座談會，並邀請傳聞將代表民進黨角逐台北市長寶座的立委沈伯洋一同參與，共同探討淡水河的治理，擘畫未來的願景。

記者在會前提問，有關媒體人陳揮文在節目中直言，沈伯洋連里長都沒選過，還怎麼選台北市長？一同受訪的吳沛憶搶先回答說，我們四個人都沒選過里長；沈伯洋接著表示，選台北市長最重要的還是有沒有相關的能力，有沒有相關的經驗，不管黨內是誰選舉，每人都會有第一次，是否有能力來幫市民爭取權利，才是最重要的事情。

立委吳沛憶（中）今天與台北市議員劉耀仁（左）及立委沈伯洋（右）等人，共同探討淡水河的治理與河岸發展。記者杜建重／攝影