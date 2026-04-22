選台中市東南區議員？ 民眾黨「寶寶」：黨若徵召願披掛上陣

新竹市政府前發言人楊寶楨（綽號「寶寶」）中午受訪時說，如果民眾黨徵召她參選台中市東南區下屆市議員，她「願意披掛上陣」。她是中午上「中午來開匯」節目，接受主持人黃光芹訪問時，發表以上看法。民眾黨台中市黨部主委陳清龍對此表示，決策權在中央，不是地方黨部權責。

江和樹受訪時說，東南區這次因國民黨原本擔任市議員的羅廷瑋選上了立委，多了一席空間，楊寶楨資歷好，也有選舉經驗，且家又在台中市，應是可以徵召的好人選，而且東南區和他的大里、太平選區是共同生活圈，很有機會當選，但不明瞭黨為何不徵召，而時間已經很急迫了。楊寶楨也因此在節目中表態。

另對於民眾黨中央今天公告台中市北屯區市議員提名參選人是邱于珊，和楊寶楨一同參加節目的民眾黨中央委員、台中市議員江和樹說，他聽到一種消息，就是雖然提名邱于珊，但最後仍然會徵召在民調時輸給邱的吳皇昇，並操作棄保。他說，希望黨中央不要這麼做。

而吳皇昇在得知民眾黨已提名邱于珊時，他表示，恭喜並祝福邱于珊成為衝鋒陷陣的戰士，並且給她加油。至於是否會脫黨參選，他則在臉書表示「自己擔任民眾黨台中市黨部發言人，也是一名戰士，保持初衷，沒有任何改變」。