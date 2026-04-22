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黃國昌拋「原民新未來」施政藍圖 承諾新北預算拉齊桃園水準

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「新北原住民族政策」記者會。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「新北原住民族政策」記者會。記者江婉儀／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「新北原住民族政策」記者會，會前由民眾黨原住民族委員會副主委余仁文，以莊嚴的布農族祈福儀式Luson揭開序幕，求天神之靈祝福黃國昌順利成功。黃國昌承諾，新北原民資源嚴重匱乏，未來要將人均預算6022元，大幅提升至桃園市的1萬6615元，全面升級原民權益。

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黃國昌指出，新北市是全國除花東、桃園外原民人口最多的城市，但數據顯示，原民年均家庭收入僅占全國平均0.63倍，有三分之一落入最低所得組；同時，職災發生率高達千分之3.54，較全國平均多出50%；扶幼比亦高達29%，遠超全國平均的16.8%。

對此，黃國昌提出四大核心政見。為從小消弭族群歧視並推廣原民文化，未來將於都會區設立「原民親子主題館」，融合傳統工藝與數位科技，並逐步將原教專區普及至公共場館。借鑑沉浸式教學模式，開辦假日族語幼兒園與托育課程，在傳承母語、擴大培育族語師資的同時，也為父母提供育兒喘息服務。

第二，為引領勞動力轉型，將成立「新北市原民就業諮詢委員會」盤點勞動態樣，並於就服站廣設「原民青年職涯諮詢」，提供一站式輔導。此外，推動都市創業貸款與孵化器，加碼創業資金並活化閒置空間。針對高危險勞動現況，將推動自治條例，由市府全額補助原民職災保險費，確保族人就業安全。

第三，面對中央原民社宅專案貸款政策長年跳票，新北市將化被動為主動，直接向國產署爭取土地並盤點市有地，於市郊興建原民專屬的可負擔社宅。長照方面，硬體上將落實「一區一文健站」及無障礙空間，軟體上則組織「原民長者抗老化服務團」，媒合專業人員投入長輩健康訓練，完善社區共老網絡。

最後，為確保原民權益獲得實質保障，將開辦「原住民族市民專線」，針對租屋與職場歧視提供法律與社福的一站式轉介。在一定原民人口的行政區，調解委員會將增設具法律背景的專職社工與通譯人員。此外，設立「原民青年諮詢平台」，透過定期會議與「市長有約」，讓青壯世代直接參與原民市政規畫。

東華大學教授施正鋒建議，可參考加拿大經驗將教育與就業深度結合，打破原民僅從事體力勞動或演藝文化的刻板印象，培養其企業經營能力；同時應完善法令防範隱性租屋歧視，並呼籲新北市首創設置「原民籍副市長」，讓原民實質進入權策核心。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「新北原住民族政策」記者會，會前由民眾黨原住民族委員會副主委余仁文，以莊嚴的布農族祈福儀式Luson揭開序幕，求天神之靈祝福黃國昌順利成功。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「新北原住民族政策」記者會，會前由民眾黨原住民族委員會副主委余仁文，以莊嚴的布農族祈福儀式Luson揭開序幕，求天神之靈祝福黃國昌順利成功。記者江婉儀／攝影

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