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影／國民黨團批民進黨動用國家資源跑選舉行程

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「塑膠袋之亂未解、放任有毒馬鈴薯闖關、中央高官陪跑選舉 只顧選舉不顧民生」記者會，書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（左）、副書記長王鴻薇（右）出席。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「塑膠袋之亂未解、放任有毒馬鈴薯闖關、中央高官陪跑選舉 只顧選舉不顧民生」記者會，書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（左）、副書記長王鴻薇（右）出席。記者曾學仁／攝影

國民黨團今天舉行記者會，嚴正質疑民進黨政府官員，領著納稅人的錢，用國家資源在跑民進黨自己的選舉行程，質疑沒有違反行政中立嗎？對得起人民嗎？批民進黨政府放著民生重大議題不顧，滿腦子只想選舉，一方面說預算不夠，一方面動用國家資源用在選舉行程。

2026九合一選舉

國民黨團提出三項具體訴求：第一、盡速推動「政務人員行政中立法」立法。第二、全面禁止政治人物及候選人，以任何名義進入校園從事與選舉相關活動。第三、建立行政資源使用透明機制，全面公開政務官行程與資源使用。王鴻薇表示，現在的民進黨政府完全破壞行政中立原則，一切都只是為了選舉。例如中華郵政公司董事長王國材、內政部次長、住都中心董事長花敬群，放著正業不顧，陪民進黨新北市長參選人蘇巧慧跑選舉行程，完全違反行政中立原則，眼中只有選舉，王鴻薇強烈質疑，民進黨政府擁有國家資源，用納稅人的錢來跑民進黨的選舉，對得起人民嗎？

民進黨 行政中立 國民黨團

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