花蓮市長選戰國民黨魏嘉彥黨內登記拚連任 綠營尋求結盟無黨

國民黨花蓮縣黨部近日辦理年底選舉領表登記作業，市長魏嘉彥今天完成登記，宣布參選連任。魏嘉彥稚動市政很重視基礎建設，包括道路整平、排水清淤、人行道空間優化等，讓市民相當有感，聲勢看好；綠營黨內無人爭鋒，傾向與無黨人士結盟，還在勸進。

魏嘉彥上午到縣黨部完成登記，他表示，過去幾年面對地震與天災，市政團隊以「穩定生活、重建家園、振興經濟」為方向，全力推動各項建設與復甦工作，包括積極推動基礎建設改善，改善人行道、整建活動中心也優化公共設施，強化花蓮市的防災韌性。

魏嘉彥說，近4年來市公所也持續打造多元休憩與運動空間，推動親子公園與特色遊憩場域，也規畫交通主題與友善寵物空間，市公所也很重視佐倉運動公園的開發，盼建立完善的運動環境，給市民友善休憩空間，另也推動多元文化、透過大型活動與跨域合作，像是太平洋縱谷馬拉松、「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會等，振興在地觀光。

這次尋求連任，魏嘉彥表示，除了延續過去成果，更是一份對市民的承諾，若能獲得市民再次支持，將以「安全、韌性、永續」為施政核心，以務實態度推動市政，持續深化基礎建設、強化防災能力，並推動觀光升級與產業轉型、重視青年發展與就業環境，帶領花蓮市邁向更安全、宜居且具競爭力的城市。

魏嘉彥市政工作口碑佳，施政滿意度相當高，目前其他黨派還無人表態要參選市長。民進黨縣黨部表示，先前已辦理黨內登記，花蓮市長無人有意願，目前傾向與能力、形象佳的無黨人士結盟，已有目標人選，還在積極勸進；民眾黨縣黨部也說，主要目標還是力拚多幾席鄉鎮市民代表，擴大基層實力，鄉鎮市長部分暫時沒有想法。

國民黨花蓮市長魏嘉彥今天到縣黨部登記參選連任，他推動市政非常認真，施政滿意度高，聲勢看好。圖／魏嘉彥競選辦公室提供

國民黨花蓮市長魏嘉彥今天到縣黨部登記參選連任，他推動市政非常認真，施政滿意度高，聲勢看好。圖／魏嘉彥競選辦公室提供