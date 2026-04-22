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藍北市議員初選「最激戰區」結果曝 他無奈認了：輸給加權制度

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛，在地方深耕多年，沒有「新人加權」，在黨內議員初選落敗。記者楊正海／攝影
北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛，在地方深耕多年，沒有「新人加權」，在黨內議員初選落敗。記者楊正海／攝影

國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區(松山、信義選區）初選結果，北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛落敗，他在地方深耕多年，也是這次初選唯一沒有加權的參選人，因新人可加權100%，他認為初選加權制度應該檢討。

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松信初選民調，前二名分別是黨前發言人李明璇，以及韓國瑜辦公室主任許原榮，第3至5名分別是黨前發言人楊智伃、滿志剛和里長李煥中。

滿志剛說，他是唯一一個沒有加權到的人，這個遊戲規則他也接受、也承認，但覺得應該是時候來討論國民黨的初選制度，這次看完自己的民調，他認為不是他不夠強，而是這個制度不允許他在松山信義深耕，因為當大家都在加權的時候，他反而變成最弱勢的那一個。

他說，他要試著去跟支持者，還有支持他的里長，還有朋友說，他可能是輸給了加權，並不是因為他的努力不夠。

這一次他是以身試法，其實初選制度的加權，基本上如果全都是新人一起選，可以有更公平的一個方式，下一次的年輕人，應該有被更公平對待的一個機會。

滿志剛也指出，為黨服務的深耕加權，可以討論，但他認為新人有沒有需要加到100%，這才是真正需要討論的地方，如果全部都是新人，有需要加到100%嗎？例如民進黨，是新人舊人一起選，新人最多也只加到20%。

國民黨北市黨部主委戴錫欽指出，其實所有的初選，不管是全民調，或是民調的題目，甚至所有新人跟青年加權的，包括自己在內，很多地方黨部跟所有參與的同志，在選前都有跟黨中央組發會反映過，也有不同的思考跟建議。

戴錫欽表示，不管是青年加權的比重，或是過去為黨服務的資歷，最後還是要尊重黨中央所公布的加權辦法，既然黨中央公布的辦法是全國一體適用，地方黨部只能尊重組發會所公布的加權比例。這些不少的討論，可以作為將來組發會在研究相關加權時，如何反映出真實狀況，讓優秀的人爭取勝選，這部分有很大的檢討空間。

民調 國民黨 北市 李明璇 楊智伃 韓國瑜 許原榮

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