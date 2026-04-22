楊智伃初選落馬 昔「喝水CP」陳聖文嗆藍支持者：對得起她嗎？

國民黨北市第三選區（松山、信義）初選結果，「朱家軍」楊智伃意外落馬，而過去曾因「喝核水事件」與楊在國民黨中央黨部爆發激烈口角的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文也發文替楊感到惋惜，直言楊敢於站出來直球對決的性格非常適合成為一位民意代表，嗆國民黨支持者「對得起這樣勇敢的女孩嗎？」

陳聖文表示，去年8月，為說明核廢料存放及可能造成的環境汙染問題，帶著蘭嶼核廢料儲存場存放一夜的瓶裝水，到國民黨中央黨部踢館，希望大家重視核安問題，當時還是國民黨發言人楊智伃擋在門口，「原本以為她只是一般民眾，讓人印象深刻的是，她竟然當場一口氣把我帶去的水喝掉。」

陳聖文說，楊當時的行為是一種面對議題的勇氣與承擔，這種敢於站出來，直球對決的性格，非常適合成為一位民意代表，但初選民調的結果，卻讓一位具備勇氣與行動力的年輕人，沒有獲得國民黨支持者的青睞，反而是在立法院長韓國瑜不斷透過媒體廣告喊話支持的新人許原榮，順利出線。

陳聖文質疑，國民黨真正重視的，是勇氣與行動力？還是背後的政治加持？血脈的傳承？他為楊智伃感到不公，也替這樣的結果感到惋惜，一個敢於面對爭議議題的人，無法被看見並支持，「國民黨支持者對得起這樣勇敢的女孩嗎？」