「朱家軍」楊智伃初選落馬地方點2關鍵 綠營喊配票拚席次最大化

國民黨上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區（松山、信義），初選結果，黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出，「朱家軍」楊智伃意外落馬。綠營分析，從藍綠初選結果都凸顯民對於地方服務的重視，楊空戰雖帶來高聲量但也讓自身仇恨值也高，對結果不會太意外，也喊話應強化配票強化綠營席次最大化。

在地議員許淑華表示，網路聲量高並不代表支持度高，比起不斷製造仇恨，選民更在乎的是是否認真在地方跑基層、幫助民眾做事，許原榮能在初選勝出，是因為他承接了前立委費鴻泰基層服務實力，且地方對他的評價多為正面，相較於楊智伃雖聲量高但仇恨值也高，恐成為落馬主因。

許淑華說，對於民進黨來說松信一直都是艱困選區，大選中仍應以席次對大化為目標，她主張應採取平均配票，而非追求個人衝高票，民進黨在北市提名25席就是盼全數當選、穩定席次。

民進黨議員擬參選人郭凡表示，不管是藍綠初選結果來看，都凸顯該選區選民對於地方服務的重視，而且扣除加權，在地深耕多年的許原榮民調更超越李明璇，自己日常在大街小巷也都很常看到許原榮看板、廣告，也凸顯基層實力的雄厚，對於該結果沒有感到太意外。

郭凡強調，接下來自己選舉步調不會變，除了基層地方持續勤跑外，面對大選也會加強空戰，主導自己政策配合黨內參選人強化宣傳，竟可能讓松信席次可以最大化，

國民黨台北市松山信義市議員初選上午公布初選結果，由李明璇與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃則以1.642%之差敗下陣，她在受訪落淚，並表示「感謝這次的結果，會當成自己人生的歷練與過程，成為人生的養分。」記者林俊良／攝影