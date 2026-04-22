藍營松信初選民調出爐 白營候選人許甫：在地組織力重要

國民黨松山信義選區市議員初選民調出爐，由李明璇、許原榮出線。同選區民眾黨候選人許甫今受訪表示，由此民調可見，在地深耕、組織能力相當重要。

國民黨初選民調當中，許原榮在初始民調部分拿下28.271%奪冠，第二名則是李明璇的26.299%。不過在加權上，李明璇有年紀優勢，因而衝上第一，許原榮則是位居第二名。

許甫表示，從藍營的初選民調可以看出，在地深耕20多年的許原榮拿下第一，雖然許宣布時間晚，但可見松信地方耕耘、組織能力的重要。所以對他來說，就是空戰之外，持續耕耘地方。

對於李明璇與許原榮的出線，許甫認為，這次松信選區可說是空前絕後的競爭激烈，許的部分可能是傳統組織盤、藍軍，這點就和他有些區隔，不過同為男性，這點的同質性高，所以現階段還很難評估。

不過，許甫也說，楊智伃是相當優秀的年輕人，雖然這次有些可惜，但未來相信還有機會能出線。

另外，許甫將在4月26日在信義區景勤一號公園舉辦親子活動，除了民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌，也有國民黨立委徐巧芯。未來是否也會邀集藍營大咖站台？許甫說，和徐巧芯一直都有在互動，徐也很夠義氣地一口氣答應。

許甫說，自己在藍營內部也有不少好朋友，包含王鴻薇、葉元之等，所以在藍營不為難的部分上，希望把餅做大，他強調，在松信選區和候選人間不是負面選舉。