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藍營松信初選李明璇、許原榮出線 地方人士：選票恐不可控

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨台北市松山、信義議員初選民調今公布，由國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽宣布結果。記者邱書昱／攝影
國民黨台北市松山、信義議員初選民調今公布，由國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽宣布結果。記者邱書昱／攝影

國民黨松山信義選區市議員初選民調出爐，由李明璇、許原榮出線。藍營地方人士從民調結果分析，可見民眾仍希望留下在地深耕、服務的人，至於會不會影響到松信藍白席次變化？他坦言，選票較不可控，有待各議員辦公室、黨部協調推演。

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藍營地方人士分析，在媒體聲量部分，找大咖站台有沒有效果，這要回歸到「獨特性」。初選過程中，李明璇和楊智伃所找來的大咖重複性高，即便是楊最後找來台中市長盧秀燕，一來是太晚找、二來是只有影片，除非就像許原榮找立法院長韓國瑜車隊掃街，這種「獨特、獨家性」。

地方人士認為，但說到底大咖只是輔助，以初始民調來看，在地深耕20多年的許原榮拿下第一，初選過程中可見里長是「真的力挺」，而李明璇也是在去年11月就開始勤跑地方，所以可以看出在地民眾希望，這兩席空間一定要是在地深耕、服務在地的人。

由於松山信義選區，也有民眾黨許甫投入選戰，藍白要不要合？是否還有空間？地方人士認為，現在李明璇和許原榮出線，可能票會比較難控，「剩下一位女性，票說不會定集中衝上去。」他補充，如果是李明璇和楊智伃，票源可控性可能比較高，兩人就是平均，目前距離選戰還有段時間，各個辦公室可能要沙盤推演。

他也說，如果喊出配票，就得取決於選票的現實面，以及主事者願不願意。但可以確定的是，每個議員會有責任里，新人也會需要責任里，所以這部分黨部應該會重新分配評估。

回過頭談到藍白及許甫部分。地方人士坦言，現在可以說是民眾黨最弱的時期，但議員選舉取決於候選人本身，許甫本周假日也將舉辦活動，國民黨立委徐巧芯將現身力挺，「畢竟大罷免時期，民眾黨對國民黨有恩。」後續還是要看許甫怎麼跑地方、打選戰。

他總結，現在距離選情還有近半年，外在變化多，會不會又有聲量高、無黨籍的人挑戰松信也難說，如果李明璇在大選集中衝高選票，影響當選門檻，說不定許甫也有機會上，但屆時恐影響到藍營席次。

民眾黨 國民黨 民調

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