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藍營公布松山信義初選結果 李明璇、許原榮勝出 楊智伃敗陣落淚

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨台北市松山信義市議員初選5搶2。今天上午國民黨台北市黨部由主委台北市議會議長戴錫欽（左一）主持公布初選結果，由李明璇與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃則以1.642%之差敗下陣，李明璇（右三）及其他參選人滿志剛（左二）、李煥中（右二）給予楊智伃擁抱及鼓勵。記者林俊良／攝影
國民黨台北市松山信義市議員初選5搶2。今天上午國民黨台北市黨部由主委台北市議會議長戴錫欽（左一）主持公布初選結果，由李明璇與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃則以1.642%之差敗下陣，李明璇（右三）及其他參選人滿志剛（左二）、李煥中（右二）給予楊智伃擁抱及鼓勵。記者林俊良／攝影

國民黨台北市松山信義市議員初選5搶2。今天上午國民黨台北市黨部由主委台北市議會議長戴錫欽主持公布初選結果，由李明璇許原榮勝出。

2026九合一選舉

藍營松山、信義市議員由於王鴻薇、徐巧芯轉任立委，多出2個提名空間，初選競爭格外激烈，5名競爭者包含楊智伃、李明璇、許原榮、滿志剛及李煥中。國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果，由議長戴錫欽主持，宣布由李明璇與許原榮勝出，國民黨前發言人楊智伃則以1.642%之差敗下陣，她在受訪時落淚，表示感謝這次的結果，會當成自己人生的歷練與過程，成為人生的養分。聯訪結束後，李明璇也給予楊智伃擁抱及鼓勵。加權後民調依序為，李明璇52.598、許原榮36.752、楊智伃35.110、滿志剛16.308、李煥中15.038。

國民黨台北市松山信義市議員初選5搶2。今天上午國民黨台北市黨部由主委台北市議會議長戴錫欽（中）主持公布初選結果，由李明璇（左一）與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃（右一）則以1.642%之差敗下陣，她在受訪時激動落淚，表示感謝這次的結果，會當成自己人生的歷練與過程。記者林俊良／攝影
國民黨台北市松山信義市議員初選5搶2。今天上午國民黨台北市黨部由主委台北市議會議長戴錫欽（中）主持公布初選結果，由李明璇（左一）與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃（右一）則以1.642%之差敗下陣，她在受訪時激動落淚，表示感謝這次的結果，會當成自己人生的歷練與過程。記者林俊良／攝影

國民黨台北市松山信義市議員初選上午公布初選結果，由李明璇與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃則以1.642%之差敗下陣，她在受訪落淚，並表示「感謝這次的結果，會當成自己人生的歷練與過程，成為人生的養分。」記者林俊良／攝影
國民黨台北市松山信義市議員初選上午公布初選結果，由李明璇與許原榮勝出。國民黨前發言人楊智伃則以1.642%之差敗下陣，她在受訪落淚，並表示「感謝這次的結果，會當成自己人生的歷練與過程，成為人生的養分。」記者林俊良／攝影

國民黨 許原榮 徐巧芯 李明璇 戴錫欽 楊智伃 台北市選舉

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