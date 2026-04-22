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傳民進黨內參民調蘇巧慧贏李四川4% 黃國昌：各陣營自己參考就好

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
九合一選舉將於年底登場，外傳據民進黨最新內參民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以41.8%的支持度，領先國民黨新北市長參選人李四川37.6%。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，各個民調，各陣營大家自己參考就好。記者江婉儀／攝影
九合一選舉將於年底登場，外傳據民進黨最新內參民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以41.8%的支持度，領先國民黨新北市長參選人李四川37.6%。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，各個民調，各陣營大家自己參考就好。記者江婉儀／攝影

九合一選舉將於年底登場，外傳據民進黨最新內參民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以41.8%的支持度，領先國民黨新北市長參選人李四川37.6%。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，各個民調，各陣營大家自己參考就好。

2026九合一選舉

黃國昌表示，某民調機構在四月初做的民調，怎麼會變成民進黨的最新內參民調？那也顯現出，民進黨在利用綠媒，自己進行大內宣，把民調當作在選舉宣傳的工具跟武器上，民進黨操作得是非常熟練，今天4月22號，各個民調、各個陣營大家自己做參考就好。

對於媒體詢問，有些民進黨支持者聲稱，民調可以支持黃國昌，被問及未來藍白合整後，中間選民是否跑像民進黨。黃國昌回應，不懂這問題的邏輯，他不認爲中間選票會跑向民進黨，民進黨過去這一、兩年，把台灣社會搞得四分五裂，創造這麼多的對立衝突，甚至連立法院三讀通過的法律，不編預算、不執行，甚至總統還不公告，種種違法違憲的惡行，很難得到中間選民的支持。

另外，針對媒體詢問，前立委李貞秀19日於社群平台直播時指出，已聲請假處分保住黨籍，李貞秀今天跑到立法院，稱要找立法院長韓國瑜，李貞秀也說，民眾黨新北市長參選人黃國昌已恢復律師身分，想就假處分一事跟黃對簿公堂、直球對決。對此，黃國昌表示，沒有回應。

新北 李四川 黃國昌 蘇巧慧

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