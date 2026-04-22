「喝水女」一戰成名黨內初選沒過關 楊智伃哽咽：起步晚了

國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區(松山、信義選區），初選結果，韓國瑜體系的國民黨系黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。朱立倫的子弟兵楊智伃以「喝水女」名聲大噪，但民調落居第三，初選落敗。

楊智伃是國民黨前發言人，投入國民黨台北市松山信義區市議員初選，去年8月，她與民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文因「核廢水」進行政治攻防，在核能延役公投前夕，陳聖文帶著聲稱在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的「瓶裝水」，前往國民黨中央黨部造勢，抨擊國民黨，但被楊智伃當場攔截，並直接接過該瓶水，一口乾掉，反殺民進黨，帥氣舉動被網友封為「喝水女」。

上午黨內初選民調公布，楊智伃語帶哽咽地說，大家都是黨內很好的同志，在這個過程當中，她也學習到很多，很感謝幫她顧電話的每一位好朋友，自己起步就比較慢，很多人在地方耕耘了很久，她是一個勇敢、敢戰、敢衝的年輕女力，相信在不管在哪個地方，國民黨都期待這樣的新世代出現。

楊智伃指出，這一次的結果，她會當作我人生的一個很好的歷練跟過程，然後成為她人生的養分，很感謝在松山信義認識的里長、志工、鄰長，還有所有黨部的好朋友，真的很感謝這一路以來幫助她的人。