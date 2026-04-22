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藍北市議員初選最激戰區雙姝僅她勝出 李明璇：之後選舉才最重要

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區(松山、信義選區），初選結果，韓國瑜體系的國民黨系黨前發言人李明璇勝出。記者楊正海／攝影
國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區(松山、信義選區），初選結果，韓國瑜體系的國民黨系黨前發言人李明璇勝出。記者楊正海／攝影

國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區（松山、信義選區），初選結果，韓國瑜體系的國民黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。朱立倫的子弟兵楊智伃民調落居第三，初選落敗。

2026九合一選舉

李明璇上午受訪指出，現在心情還是覺得很激動，感謝這一路以來給她支持，還有昨天跟她守電話的所有好朋友，她覺得今天這不是她一個人，而是很多人在背後幫助她，看著她一路一個人單打獨鬥到現在。她要特別感謝其他4位優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目、最競爭的松山信義的初選，能夠變得這麼有意義。

她說，今天不是勝利，只是拿到了一張門票，接下來的選舉才最重要，共同的目標就是要讓國民黨2026選舉一定要大勝利，也要讓蔣萬安市長一定高票連任，這是她接下來要很努力的目標，也會繼續的一步一腳印，用全心全力，現在是1萬倍的努力，接下來要10萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。

松信初選「5搶2」結果，黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。另3參選人落敗，分別黨前發言人楊智伃、里長李煥中、北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛。民調數字分別是李明璇52.598、許原榮36.752、楊智伃35.110、滿志剛16.308、李煥中15.038。

民調 國民黨 北市 韓國瑜 李明璇 議員

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