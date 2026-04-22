快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營高市三民區初選揭曉 童燕珍對決中常委孫健萍搶下提名門票

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供
藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供

國民黨高雄市議員三民區初選民調，前市議員童燕珍、中常委孫健萍對決，今天結果出爐，童燕珍以壓倒性82.821%支持度勝出，取得第3席提名資格，角逐下屆市議員席次。

2026九合一選舉

市黨部指出，三民區提名3席參選，除2席現任議員黃柏霖、黃香菽，回鍋參選的前市議員童燕珍、中常委孫健萍爭搶第3席提名門票。初選民調在副主委王月足、選監小組委員、民調專家及民調機構代表見證，由2位登記參選人全程監督。

民調結果經現場確認無誤後，由王月足當場宣布，根據兩家民調機構合併統計結果，童燕珍支持度為82.821%，對手孫健萍為22.332%。

市黨部表示，初選採兩家民調機構進行，分別為TVBS與全國公信力，均由參選人共同協議選定。民調歷時3天完成，期間市黨部、選監小組及雙方陣營均派員進駐民調公司觀察，每日記錄執行過程，並即時處理疑義電話，市黨部強調，整體訪問過程平穩無疏漏，參選雙方對執行過程亦無提出異議。

市黨部強調，為確保初選程序公信力，事前已召開說明會，邀集參選人、推派觀察員及民調學者專家到場指導，全程在選監機制下執行，強調公平、公正、公開原則。

國民黨在三民區（第七選區）第3席由初選勝出的童燕珍出線，市黨部說，民調結果將依提名作業要點，提報中央作為最終提名依據，完成布局。

藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供
藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供

藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供
藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供

藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供
藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供

國民黨 高雄市 中常委

延伸閱讀

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

花蓮壽豐鄉長藍營提名恐內戰 宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪退選

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

民進黨台南黨部主委賴系內戰 林志展挑戰郭國文傳出「他」操刀

相關新聞

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區（松山、信義選區），初選結果，黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。

「喝水女」一戰成名黨內初選沒過關 楊智伃哽咽：起步晚了

國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區(松山、信義選區），初選結果，韓國瑜體系的國民黨系黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。朱立倫的子弟兵楊智伃以「喝水女」名聲大噪，但民調落居第三，初選落敗。

藍北市議員初選最激戰區雙姝僅她勝出 李明璇：之後選舉才最重要

國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區（松山、信義選區），初選結果，韓國瑜體系的國民黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。朱立倫的子弟兵楊智伃民調落居第三，初選落敗。

藍營高市三民區初選揭曉 童燕珍對決中常委孫健萍搶下提名門票

國民黨高雄市議員三民區初選民調，前市議員童燕珍、中常委孫健萍對決，今天結果出爐，童燕珍以壓倒性82.821%支持度勝出，取得第3席提名資格，角逐下屆市議員席次。

江啟臣選區 台中四選區藍營初選 翁子里長連佳振出線

國民黨台中市黨部今天公布第四選區（豐原、后里）初選民調結果，由豐原區翁子里長連佳振出線，將提名參選議員。

藍初選制度爭議...游淑慧提「服務年資」加權 戴錫欽籲檢討三七制

國民黨松信選區黨內初選今出爐，國民黨初選制度也再度引發討論。國民黨議員游淑慧認為，初選制度也應納「為黨服務經歷加權」。國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽日前專訪也認為，黨中央在本次選舉結束後，也應重新討論三七制是否繼續維持，或改採全民調作為未來提名制度唯一方式，避制度彈性造成爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。