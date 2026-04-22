藍營高市三民區初選揭曉 童燕珍對決中常委孫健萍搶下提名門票

國民黨高雄市議員三民區初選民調，前市議員童燕珍、中常委孫健萍對決，今天結果出爐，童燕珍以壓倒性82.821%支持度勝出，取得第3席提名資格，角逐下屆市議員席次。

市黨部指出，三民區提名3席參選，除2席現任議員黃柏霖、黃香菽，回鍋參選的前市議員童燕珍、中常委孫健萍爭搶第3席提名門票。初選民調在副主委王月足、選監小組委員、民調專家及民調機構代表見證，由2位登記參選人全程監督。

民調結果經現場確認無誤後，由王月足當場宣布，根據兩家民調機構合併統計結果，童燕珍支持度為82.821%，對手孫健萍為22.332%。

市黨部表示，初選採兩家民調機構進行，分別為TVBS與全國公信力，均由參選人共同協議選定。民調歷時3天完成，期間市黨部、選監小組及雙方陣營均派員進駐民調公司觀察，每日記錄執行過程，並即時處理疑義電話，市黨部強調，整體訪問過程平穩無疏漏，參選雙方對執行過程亦無提出異議。

市黨部強調，為確保初選程序公信力，事前已召開說明會，邀集參選人、推派觀察員及民調學者專家到場指導，全程在選監機制下執行，強調公平、公正、公開原則。

國民黨在三民區（第七選區）第3席由初選勝出的童燕珍出線，市黨部說，民調結果將依提名作業要點，提報中央作為最終提名依據，完成布局。

藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供

藍營高市三民區初選揭曉，童燕珍支持度領先搶下提名門票。圖／國民黨高雄市黨部提供