藍初選制度爭議...游淑慧提「服務年資」加權 戴錫欽籲檢討三七制

國民黨松信選區黨內初選今出爐，國民黨初選制度也再度引發討論。國民黨議員游淑慧認為，初選制度也應納「為黨服務經歷加權」。國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽日前專訪也認為，黨中央在本次選舉結束後，也應重新討論三七制是否繼續維持，或改採全民調作為未來提名制度唯一方式，避制度彈性造成爭議。

目前國民黨初選制度，35歲以下最高加權可達70%，游淑慧說，鼓勵年輕從政固然重要，但對於長年留在黨內、擔任幕僚助手的優秀人才來說，這反而像是一種「變相懲罰」。

「我的不年輕，是因為幫黨在服務」游說，目前制度會讓優秀的幕僚、助理們「快跑快選」，趁年輕趕快出來選以換取加權；何必在黨內歷練、累積扎實經驗。但看到許多優秀助理，犧牲自己青春歲月，幫老闆打下天下，等到能力積累足夠了，卻因為不再年輕而失去加權。「長年奉獻反倒比不上年輕輕就參選、就享有百分之百加權的」。

「同為幕僚出身難免心酸。黨內取才其實可以雙贏」。游淑慧說，在為年輕人開管道同時，也應對長期服務的幕僚給予重視。最好的方式就是將「服務年資」同步納入初選加權。

國民黨北市黨部主委、市議會議長戴錫欽接受專訪時也認為，黨中央在本次選舉結束後，也應重新討論三七制是否繼續維持，或改採全民調作為未來提名制度的唯一方式，以避免制度彈性造成爭議。他指出，三七制制度係民調占70%、黨員投票占30%，但制度是否延續，應由黨中央進一步檢討，若未來改採全民調單一制度，將可減少制度操作空間及相關爭議。