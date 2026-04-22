2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

民進黨2026派誰選北市長？立委沈伯洋呼聲高，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜、書記長范雲也透露，沈伯洋不僅體育好，音樂資質更好。國民黨北市議員游淑慧酸，「沈伯洋是多邊形戰士？然後呢？跟當市長的關聯性？」直言民進黨女立委們的吹捧，「到底是愛他，還是害他？」

2026-04-22 08:29