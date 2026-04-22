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2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉
國民黨北市黨部上午公布北市議員初選「五搶二」最激戰區第三選區（松山、信義選區），初選結果，黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。
2026九合一選舉
另3參選人落敗，分別黨前發言人楊智伃、里長李煥中、北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛。
國民黨北市黨部指出，松山、信義市議員選舉提名民意調查自4月19至21日，委由聯合報、遠見2家民調公司以任意成人方式取樣進行。
市黨部上午公布結果，李明璇民調結果為52.598%，提名排序第1位；參選人許原榮民調結果36.752%，提名排序為第2位。
松山、信義市議員提名確定名單為現任議員戴錫欽、秦慧珠、詹為元，以及李明璇及許原榮，共提名5席。
中國國民黨台北市黨部接續將於5月7至9日晚間6時30分至10時辦理第四選區(大同、中山)市議員選舉初選民意，調查結果將於10日上午10時公布。
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