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民進黨里長毒駕遭撤銷提名 劉淯騰致歉：坦然面對誠懇反省

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前曾涉毒駕被判刑，綠營火速切割。圖／翻攝自劉淯騰臉書
民進黨高雄市左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前曾涉毒駕被判刑，綠營火速切割。圖／翻攝自劉淯騰臉書

民進黨高雄市左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前涉毒駕被判刑，引發爭議，民進黨高雄市黨部里長提名小組昨天決議2026年里長選舉不予提名，同步啟動評議機制，最重不排除開除黨籍。劉淯騰今天聲明回應，「對於過去12年前的錯誤，坦然面對、誠懇反省，從未逃避」，並指該段經歷是人生重要教訓，

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劉淯騰表示，一個人的價值不應僅由過往錯誤定論，更應檢視其是否從跌倒中重新站起，以及當前對社會的實際貢獻。

劉淯騰稱，這些年來持續在地方耕耘，努力與付出鄉親朋友都看在眼裡，盼外界以更全面角度看待，不要讓過去陰影掩蓋當前成果與決心。

他也坦言，走在公眾道路上，接受檢視本就是責任的一部分，有支持，也會有質疑，有理解，也會有誤解，自己將虛心面對建設性意見，持續修正。

他強調，對於過去12年前的錯誤，坦然面對、誠懇反省，從未逃避，也讓他學會謙卑，深刻理解責任的意義。

劉淯騰表示，這兩天時間所帶來社會資源和紛擾，向團隊、家人以及所有支持他的朋友，致上最深的歉意，強調未來相關活動與里政業務將照常推動，不受影響，會持續穩健前行，把每一件該做的事做好。

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民進黨 高雄市 議員

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