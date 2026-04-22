民進黨台南黨部主委賴系內戰 林志展挑戰郭國文傳出「他」操刀

民進黨地方黨部主委登記截止，台南市由現任主委、立委郭國文及台南市議會副議長林志展上演「賴系內戰」，且因郭、林二人在市長初選時都力挺立委林俊憲，也被認為是「挺憲派內戰」；這場同門相爭，更讓賴系與新系議員陷入兩難。日前媒體指出，林志展決心挑戰郭國文，背後是一位長期有生意往來的前黨籍重磅幹部，地方消息透露，該人士正是民進黨前中執委郭再欽。

登記現場的布局也顯得意味深長。地方人士透露，不少在地新系成員受到郭再欽示意，盼此次黨部主委選舉能夠支持林志展；這也反映在林志展登記參選那天，身旁確實有不少新系議員陪同，包括由立委林俊憲推薦的議員周嘉韋、立委林宜瑾子弟兵朱正軒，以及前議長賴美惠兒子李宗翰。

除此之外，力挺林志展的還有郭再欽兩位好友女兒，一位是台南區漁會已故前理事長林士傑的女兒林依婷，另一位則是前無黨籍議員謝財旺的女兒謝舒凡。

值得注意的是，雖然子弟兵出面替林志展站台，但林俊憲、林宜瑾兩人皆力挺郭國文連任。由於過去新潮流一向以嚴謹的派系規範聞名，如今卻公開分裂，不只令外界霧裡看花，更凸顯郭再欽雖然退出民進黨，至今在台南地區仍擁有相當影響力。

而郭國文登記參選時強調，民進黨靠著理念在台南站穩腳步，他不能接受民進黨初衷變質，甚至走向「地方派系」發展，也被地方解讀是暗指郭再欽、林志展的勢力。

根據媒體報導，身兼民進黨主席的賴清德總統曾二度勸退林志展無果，知情人士透露，由於林志展曾在地方爆出爭議，面臨黨內不同聲音的檢視，賴清德對其參選表示反對，更肯定郭國文能穩定大局。

所謂爭議事件，包括林志展今年初親自證實，過去意圖以40多萬購買假學歷未果，地方也爆出林志展公費聘請妻子、小姨子擔任助理，兩人卻未於服務處工作引起團隊不滿。有離職助理抱怨，林志展身穿名牌，卻連助理費也要入自家人口袋，與賴清德意圖推動的民代助理禁用三等親方向不同。

相較過往力挺林俊憲參選台南市長的「挺憲派」鬧分裂，初選勝出的立委陳亭妃此次則未派人參選，態度也相當開放。

民進黨縣市黨部主委每2年改選一次，手握地方黨務資源分配權，此次改選之所以關鍵，在於2026年出爐的黨部主委，也掌握2028年總統大選的地方黨務資源，守住台南本命區，對賴清德來說相當關鍵。