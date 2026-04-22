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中國打壓元首出訪 綠營批柯志恩噤聲：「對話論」破功

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
賴清德總統出訪史瓦帝尼行程暫緩，民進黨高雄市議會黨團今點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對打壓卻噤聲，喊話「別再唱和中國！」圖／民進黨高雄市黨團提供
賴清德總統出訪史瓦帝尼行程暫緩，民進黨高雄市議會黨團今點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對打壓卻噤聲，喊話「別再唱和中國！」圖／民進黨高雄市黨團提供

賴清德總統出訪史瓦帝尼行程暫緩，民進黨高雄市議會黨團今譴責中共以經逼政，施壓非洲三國撤銷總統專機既有飛越許可，公然干預國家元首出訪，並點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對打壓卻噤聲，喊話「別再唱和中國！」

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黨團指出，面對中國侵犯航行自由與國家尊嚴，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆第一時間公開抗議、與民眾站在一起，反觀柯志恩一向高喊「對話總比對抗好」，卻在關鍵時刻未見表態，與平時積極評論他黨事務形成強烈對比。

總召江瑞鴻直言，中國干預他國撤銷已核准飛越許可，形同將國際天空視為自家領空，展現對航行秩序的長臂管轄野心，今天遭打壓的是台灣總統專機，明天可能就是世界上任何一架飛機」。他質疑，柯志恩至深夜社群仍未發聲，是否已默許中共作為，「對話論」也被現實狠狠打臉。

副總召陳明澤批評，國民黨長期美化中共統戰手法，甚至將所謂對台措施視為善意，事實上經濟始終服務於政治，最終目的仍是箝制台灣、干預內政，不是沒有警覺，就是刻意配合。他點出，柯志恩過去對相關措施表態樂觀其成，如今面對打壓卻選擇沉默，立場前後矛盾。

幹事長林智鴻質疑，柯志恩日前在立法院質詢時，引用未具名且未獲官方證實的外媒報導，批評政府外交作為為賺紅利、秀場，如今賴清德出訪遭打壓，台灣尊嚴受損，是否仍認為外交只是政治操作，抑或對中國打壓視若無睹。

民進黨團強調，高雄作為民主改革重鎮與國家重要門戶，面對中國步步進逼，市民不會接受在關鍵時刻沉默、立場搖擺的政治人物領導城市，呼籲柯志恩應正面回應國家立場，停止附和中共論述，展現基本政治擔當與國家意識。

賴清德總統出訪史瓦帝尼行程暫緩，民進黨高雄市議會黨團今點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對打壓卻噤聲，喊話「別再唱和中國！」圖／民進黨高雄市黨團提供
賴清德總統出訪史瓦帝尼行程暫緩，民進黨高雄市議會黨團今點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對打壓卻噤聲，喊話「別再唱和中國！」圖／民進黨高雄市黨團提供

非洲 國民黨 史瓦帝尼 柯志恩 高雄市選舉

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