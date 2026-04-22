中國打壓元首出訪 綠營批柯志恩噤聲：「對話論」破功

賴清德總統出訪史瓦帝尼行程暫緩，民進黨高雄市議會黨團今譴責中共以經逼政，施壓非洲三國撤銷總統專機既有飛越許可，公然干預國家元首出訪，並點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對打壓卻噤聲，喊話「別再唱和中國！」

黨團指出，面對中國侵犯航行自由與國家尊嚴，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆第一時間公開抗議、與民眾站在一起，反觀柯志恩一向高喊「對話總比對抗好」，卻在關鍵時刻未見表態，與平時積極評論他黨事務形成強烈對比。

總召江瑞鴻直言，中國干預他國撤銷已核准飛越許可，形同將國際天空視為自家領空，展現對航行秩序的長臂管轄野心，今天遭打壓的是台灣總統專機，明天可能就是世界上任何一架飛機」。他質疑，柯志恩至深夜社群仍未發聲，是否已默許中共作為，「對話論」也被現實狠狠打臉。

副總召陳明澤批評，國民黨長期美化中共統戰手法，甚至將所謂對台措施視為善意，事實上經濟始終服務於政治，最終目的仍是箝制台灣、干預內政，不是沒有警覺，就是刻意配合。他點出，柯志恩過去對相關措施表態樂觀其成，如今面對打壓卻選擇沉默，立場前後矛盾。

幹事長林智鴻質疑，柯志恩日前在立法院質詢時，引用未具名且未獲官方證實的外媒報導，批評政府外交作為為賺紅利、秀場，如今賴清德出訪遭打壓，台灣尊嚴受損，是否仍認為外交只是政治操作，抑或對中國打壓視若無睹。

民進黨團強調，高雄作為民主改革重鎮與國家重要門戶，面對中國步步進逼，市民不會接受在關鍵時刻沉默、立場搖擺的政治人物領導城市，呼籲柯志恩應正面回應國家立場，停止附和中共論述，展現基本政治擔當與國家意識。