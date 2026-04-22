綠委狂讚沈伯洋「Team黑熊」 陳冠安舉1例反串酸爆「蔣萬安輸慘了」

民進黨2026派立委沈伯洋選北市長呼聲高，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜、書記長范雲透露，沈不僅體育好，音樂資質也強。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安也酸「有臥龍的地方必有鳳雛。」歡迎范雲、陳培瑜這樣的好幫手當「Team黑熊，挺伯洋」。

陳冠安也大酸，拿市長蔣萬安當立委時，只能站在質詢台幾個小時，為勞工爭取權益的例子說「真的是輸慘了」。稱沈伯洋選北市長大材小用，賴清德總統只會在音樂祭嘴說至少我們還有音樂，小跑步看起來也氣喘吁吁，哪能跟會體育又會音樂的多邊形戰士相比？

「所以沈伯洋的參選，不只是蔣萬安要瑟瑟發抖，連賴清德都應該要感受到被統治的恐懼。」陳冠安說，如果說藍營期盼沈伯洋代表民進黨參選台北市長，歡迎像范雲、陳培瑜這樣的好幫手。甚至不要一直派不分區立委幫說話，綠營小雞們也該挺身讚黑熊，掛聯合看板、聯合掃街，讓青鳥們看看誰是臥龍的鳳雛，誰在扯多邊形戰士後腿？