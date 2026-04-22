綠委猛讚沈伯洋是「多邊形戰士」 游淑慧嘆：是愛他還是害他？

民進黨2026派誰選北市長？立委沈伯洋呼聲高，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜、書記長范雲也透露，沈伯洋不僅體育好，音樂資質更好。國民黨北市議員游淑慧酸，「沈伯洋是多邊形戰士？然後呢？跟當市長的關聯性？」直言民進黨女立委們的吹捧，「到底是愛他，還是害他？」

沈伯洋上周拜會民進黨議會黨團，被黨徵召選北市長呼聲愈來愈高，連立委吳思瑤都稱就是等程序而已，不過近期民進黨立委被媒體問及沈伯洋，屢讚美打籃球體育好、還有音樂素養強、愛漫畫、動漫等。

游淑慧疑惑，籃球強、桌球超強、音樂素養也強，愛漫畫、動畫等，感覺沈伯洋是一位好棒棒的琴棋書畫俱強的五分埔公子，那沈就好好當「五分埔公子」、不用選的立委，那跟當市長的關聯性在哪？建議沈休閒時聽聽莫札特、看看動漫，假日河濱打球，做好沈伯洋本色就好。