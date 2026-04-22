民進黨嘉市黨部主委改選 黃大祐拚連任再遭許明對挑戰背後動機曝

民進黨縣市黨部主委改選登記截止，嘉義市「黃家班」現任主委黃大祐議員尋求連任，遭同為西區黨提名的市議員參選人許明對登記挑戰，2人「二度競選」，這場年底市長議員選前的主委之爭，引發關注。對於再度面臨許明對挑戰，黃大祐態度從容，強調以平常心看待，認為「有競爭才有進步」，並將此視為黨內民主展現。他接棒主委後，穩定黨務運作，力拚連任，普遍看好。

挑戰者前劉厝里長許明對，已獲黨部執委會通過提名，年底再戰西區議員，此時跨足主委選舉，動機備受關注。他直言，挺黨提名市長參選人立委王美惠。王美惠順利當選，加上市議會東西區共提名8席議員過關，民進黨有機會實現「完全執政」，參選主委當選後當市長的後盾，推展市政。

地方人士指出，主委之爭不僅是黨務職位競逐，更牽動年底市長與議員選情布局。在藍白整合態勢下，民進黨如何鞏固基本盤、整合派系，主委角色重要。

本屆全國黨代表選舉單純，嘉義市應選7席同額，未見競爭。名單涵蓋派系共治平衡布局，包括「黃家班」4席、正國會、英系、新潮流現任議會黨團總召林煒軒等各1席。

回顧過往主委選舉，英系王美惠曾推派議員黃敏修挑戰黃大祐姊姊黃露慧，黨內競爭激烈，選後出現裂痕，選戰結果黃露慧當選，黃露慧卸任黃大祐接棒主委，未再競爭。此次主委選舉原被認為「同額」，因許明對自行登記參選，再讓選情成話題。投票定5月24日舉行，地點設於博愛國小。地方普遍評估，在組織優勢與現任優勢加持下，黃大祐連任占上風。