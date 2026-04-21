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綠營里長劉淯騰遭爆毒駕遭判刑 民進黨高市黨部火速切割：不予提名

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前曾涉毒駕被判刑，綠營火速切割。圖／翻攝自劉淯騰臉書
民進黨高雄市左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前曾涉毒駕被判刑，綠營火速切割。圖／翻攝自劉淯騰臉書

民進黨高雄市左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前曾涉毒駕被判刑，民進黨高雄市黨部里長提名小組今天開鍘，秉持「毒駕零容忍」立場，決議2026年里長選舉將不予提名，並啟動評議機制，最重可能開除黨籍。

2026九合一選舉

綠營人士透露，劉淯騰過去曾因施用第三級毒品K他命後毒駕上路，法院更明確認定其因施用毒品，導致判斷能力、注意力與反應能力下降，已達不能安全駕駛之程度，構成毒駕行為。

警方當時到場查獲車內持有毒品，且尿液檢驗呈現愷他命陽性反應，最終判刑確定。在這樣的背景下，劉仍持續以里長身分上政論節目，在地方政治場域活躍如常。

地方人士說，這和民進黨長期對外強調的毒駕零容忍形成強烈落差，一邊高舉打擊毒駕大旗，一邊卻讓曾有毒駕判刑紀錄的人繼續活躍，難免讓外界質疑雙標。

儘管這些壯況在地方並非祕密，但里長在選舉動員中的關鍵角色，使政治現實往往凌駕價值判斷，爭議人物仍被納入體系運作。

此事件已對民進黨整體形象形成壓力，特別是在執政團隊強調治安與公共安全的當下，一旦零容忍與實際操作出現落差，極易被放大檢視，甚至再度被貼上「綠色雙標」標籤。

對此，民進黨高雄市黨部回應，對高雄市左營區自助里長劉淯騰毒駕事件，今於里長提名小組會議中，秉持 「毒駕零容忍」的立場，經討論後決議，2026年里長選舉不予提名，後續依循黨內相關規定，啟動評議機制，最嚴厲將處以開除黨籍處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

民進黨 高雄 毒駕 高雄市

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