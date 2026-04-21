快訊

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 總統府：3個國家不開放領空

才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

徵召前民眾黨部主委林靖冠參選雲林縣議員 民進黨提3原因

中央社／ 雲林縣21日電
民進黨雲林縣黨部20日公告徵召前台灣民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠參選雲林縣第一選區議員。（林靖冠提供）中央社
民進黨雲林縣黨部20日公告徵召前台灣民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠參選雲林縣第一選區議員。（林靖冠提供）中央社

民進黨雲林縣黨部昨天公告徵召前台灣民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠參選雲林縣第一選區議員，黨部今天提出3點原因，說明徵召林靖冠具有爭取勝選的條件。

2026九合一選舉

民進黨雲林縣黨部發布新聞稿指出，針對黨內雲林縣第一選區議員提名作業，由黨部選舉對策工作小組審慎研議整體選情、地方需求及未來發展布局經全數決策通過後，黨部執行委員會昨天審查全數通過，決議徵召林靖冠代表黨參選。

黨部提出3點原因，首先林靖冠在此屆議員選舉中，以些微差距未能當選，顯示其已獲得相當比例選民支持，具備深厚基層基礎與發展潛能。因此黨部肯定其持續深耕地方、服務鄉親的努力，認為其具備再戰並爭取勝選的堅實條件。

其次，考量雲林縣第一選區（斗六、林內、莿桐）目前參選布局，尚未有來自林內鄉的代表人選。為兼顧地緣平衡與服務廣度，徵召林靖冠投入選戰，除可補足林內鄉的在地聲音，更有助於整體選區票源開拓，提升民進黨爭取席次的整體戰力。

最後，林靖冠長期關心地方事務，家庭背景也與民進黨理念相近，其父親林勝雄曾為民進黨員，在價值與信念上具備延續性。

民進黨雲林縣黨部表示，期待透過此次徵召，結合世代力量，持續深化在地服務，擴大為雲林鄉親打拚的能量。

民進黨雲林縣黨部強調，提名與徵召機制皆以整體勝選為考量，未來將持續整合各方力量、凝聚團結共識，爭取鄉親最大支持，共同為雲林的進步與發展全力以赴。

民進黨 雲林 台灣民眾黨

延伸閱讀

上個月才退黨！民眾黨雲林前主委林靖冠 獲民進黨徵召參選下屆議員

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

蕭景田籲「把父母的話當一回事」 謝衣鳯重申爭縣長提名決心

屏東縣民進黨內埔鄉長初選結果出爐 縣府前處長李明宗大勝

相關新聞

蕭景田籲「把父母的話當一回事」 謝衣鳯重申爭縣長提名決心

中國國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田今天談及彰化縣長提名時說，謝家不挺國民黨籍立法委員謝衣鳯選，喊話謝衣鳯「把父母的話當一...

陳情不受重視生怨 他在童子瑋海報寫「吹牛自大」登門道歉獲原諒

在基隆市長參選人童子瑋競選看板，寫上「吹牛自大」文字的余姓男子，登門向童子瑋致歉，表示來反映自來水問題時，覺得未被重視，塗鴉表達不滿的行為太過分。童子瑋接受道歉，並說會撤回告訴，並請市府要更重視自來水安全。

徵召前民眾黨部主委林靖冠參選雲林縣議員 民進黨提3原因

民進黨雲林縣黨部昨天公告徵召前台灣民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠參選雲林縣第一選區議員，黨部今天提出3點原因，說明徵召林靖冠...

高雄提名里長涉毒駕 民進黨遭批雙標

高雄市政府警察局上個月執行「取締毒駕、酒駕大執法」，但民進黨籍的高雄左營區里長劉淯騰卻被揭露，涉及毒駕判刑紀錄，引發綠營內質疑標準不一。民進黨目前暫無回應，民進黨人士表示，若收到相關投訴，將依黨內既有規範處理。

李四川宣示要新建蘆社大橋 把新北科技人送至輝達

輝達（NVIDIA）今年2月與台北市政府簽約，海外總部確定在北士科園區，今國民黨新北市長參選人李四川在臉書分享表示，「輝達是他努力留在台灣，把新北人送進輝達的門口，是他接下來要做的，未來他將興建一座蘆社大橋連通社子島與蘆洲，這座橋的意義不只是交通，更是要把新北人送進科技業門口的一條路」。

蕭敬嚴退選 國民黨新北市黨部曝提名人選進度

國民黨新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選爆爭議，原民調勝出的蕭敬嚴因遭停權處分引發資格爭議，上周五宣布退出選舉盼平息紛擾。新北市黨部主委黃志雄今陪國民黨新北市長參選人李四川出席活動後受訪表示，將與提名小組擇期討論該選區以重新公告初選或遞補方式，在5月底所有選區包括徵召與初選人選將全部底定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。