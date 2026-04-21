徵召前民眾黨部主委林靖冠參選雲林縣議員 民進黨提3原因

民進黨雲林縣黨部昨天公告徵召前台灣民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠參選雲林縣第一選區議員，黨部今天提出3點原因，說明徵召林靖冠具有爭取勝選的條件。

民進黨雲林縣黨部發布新聞稿指出，針對黨內雲林縣第一選區議員提名作業，由黨部選舉對策工作小組審慎研議整體選情、地方需求及未來發展布局經全數決策通過後，黨部執行委員會昨天審查全數通過，決議徵召林靖冠代表黨參選。

黨部提出3點原因，首先林靖冠在此屆議員選舉中，以些微差距未能當選，顯示其已獲得相當比例選民支持，具備深厚基層基礎與發展潛能。因此黨部肯定其持續深耕地方、服務鄉親的努力，認為其具備再戰並爭取勝選的堅實條件。

其次，考量雲林縣第一選區（斗六、林內、莿桐）目前參選布局，尚未有來自林內鄉的代表人選。為兼顧地緣平衡與服務廣度，徵召林靖冠投入選戰，除可補足林內鄉的在地聲音，更有助於整體選區票源開拓，提升民進黨爭取席次的整體戰力。

最後，林靖冠長期關心地方事務，家庭背景也與民進黨理念相近，其父親林勝雄曾為民進黨員，在價值與信念上具備延續性。

民進黨雲林縣黨部表示，期待透過此次徵召，結合世代力量，持續深化在地服務，擴大為雲林鄉親打拚的能量。

民進黨雲林縣黨部強調，提名與徵召機制皆以整體勝選為考量，未來將持續整合各方力量、凝聚團結共識，爭取鄉親最大支持，共同為雲林的進步與發展全力以赴。