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陳情不受重視生怨 他在童子瑋海報寫「吹牛自大」登門道歉獲原諒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
在基隆市長參選人童子瑋競選看板寫「吹牛自大」的余姓男子，登門向童子瑋致歉。圖／讀者提供
在基隆市長參選人童子瑋競選看板寫「吹牛自大」的余姓男子，登門向童子瑋致歉。圖／讀者提供

基隆市長參選人童子瑋競選看板，寫上「吹牛自大」文字的余姓男子，登門向童子瑋致歉，表示來反映自來水問題時，覺得未被重視，塗鴉表達不滿的行為太過分。童子瑋接受道歉，並說會撤回告訴，並請市府要更重視自來水安全。

2026九合一選舉

童子瑋設在八堵路、堵南街的競選看板，11日下午遭人寫上「吹牛自大」文字，警方查出62歲的余男涉案，16日製作筆錄後，依違反公職人員選舉罷免法及形法毀損罪、妨害名譽罪嫌移送法辦。

余男昨天到童子瑋服務，向裡表達歉意，指他先前曾想向童子瑋表達意見，但與服務處人員接洽過程不太順利，服務處人員可能也沒有把他的意見傳達給童，感覺不受到重視，一時心情不好，想說「乾脆簽一簽」，或許童就會看到。

余男說，去年發生自來水汙染事件，他要反映的是自來水問題，不是為了自己的益，而是想說去年自來水發生這麼大的問題，是不是童子瑋當選市長後，能重視並善用西勢水庫、泰安瀑布的水源。

童子瑋說，服務處人員接受余男陳情時，處理的方式不太妥當，做不好的地方，內部會檢討，並為當天接待不周向余男道歉。余男事後說自己的行為稍微過度激烈了一點，已經道歉，他會撤告，並接受余男的陳情建議，希望市政府更重視自來水的安全。

余姓男子在基隆市長參選人童子瑋競選看板寫上「吹牛自大（紅圈處）」文字，事後登門向童子瑋致歉，童表示會撤回告訴。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
余姓男子在基隆市長參選人童子瑋競選看板寫上「吹牛自大（紅圈處）」文字，事後登門向童子瑋致歉，童表示會撤回告訴。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

余姓男子在基隆市長參選人童子瑋競選看板寫上「吹牛自大（紅圈處）」文字，事後登門向童子瑋致歉，童表示會撤回告訴。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
余姓男子在基隆市長參選人童子瑋競選看板寫上「吹牛自大（紅圈處）」文字，事後登門向童子瑋致歉，童表示會撤回告訴。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆 童子瑋

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