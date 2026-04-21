蕭景田籲「把父母的話當一回事」 謝衣鳯重申爭縣長提名決心

中國國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田今天談及彰化縣長提名時說，謝家不挺國民黨籍立法委員謝衣鳯選，喊話謝衣鳯「把父母的話當一回事」；謝衣鳯重申爭取提名決心。

蕭景田接受廣播節目專訪表示，強棒謝衣鳯如果能成為國民黨彰化縣長參選人，大家樂觀其成，但黨中央曾徵詢謝家，謝衣鳯父母與弟弟都反對，考量謝衣鳯獨自面對選舉，加上年底還要輔選鄉鎮市長、議員參選人等，謝衣鳯當黨部主委角色較尷尬，黨中央才請他接任。

與謝家有三代交情的蕭景田說，謝衣鳯堅持要選，認為如果提名她，黨中央會協助處理父母態度問題，但家人不支持該如何打選戰，無論誰當黨主席或黨部主委都沒用，這部分黨中央與他看法一致。

「衣鳯妳真的要諒解，體諒家庭結構」，蕭景田表示，謝衣鳯父母想的是未來式，做這決定也很痛苦，「如果不給我們成長，今天有立委這個位子嗎？」希望謝衣鳯把父母的話當一回事，往後會發覺父母的決定有道理。

謝衣鳯回應媒體說，如果當選，將協助升級社頭鄉紡織業，往半導體及醫材方向發展，增加產業獲利及勞工福利，「我爭取縣長的決心沒有改變」。

除謝衣鳯，彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章與彰化縣政府參議柯呈枋也爭取國民黨彰化縣長提名，蕭景田則向黨中央推薦徵召律師魏平政，而魏平政母親魏陳春惠曾任社頭鄉長。

蕭景田說，魏平政與他出身社頭，魏平政曾參選社頭鄉長，非政治素人或空降；現在他已接任黨部主委，會維持中立，無論黨中央決定人選是誰，他都全力輔選。

此外，蕭景田表示，彰化縣長王惠美扮演重要角色，只要王惠美肯點頭支持，必定對參選人大加分；王惠美告訴媒體，支持能勝選的人。